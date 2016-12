[Shopping] La Chaise longue et Alice Délice désormais au Centre Bourse de Marseille

Les amateurs d’objets insolites ou d’ustensiles pratiques sont gâtés puisque deux nouvelles enseignes ont pris place au rez-de-chaussée du Centre Bourse de Marseille : la célébrissime La Chaise longue et la toute jeune Alice Délice. Des boutiques incontournables lorsqu’on est en panne d’idées pour un cadeau ou pour s’équiper, des royaumes de l’utile et du futile tels qu’on les adore.

Cela fait 40 ans que La Chaise longue occupe une place de choix parmi les adresses spécialisées décoration, objet et cadeau. Ce fut même l’un des premiers concept-stores en France dans les années 80 et, pendant très longtemps, il fallait aller jusqu’à Paris, rue Princesse (6e arrondissement) ou rue des Francs Bourgeois (3e arrondissement), pour se procurer l’un de ses objets régulièrement présentés dans les pages shopping des magazines féminins. Wouah ! C’était le nec plus ultra cool que d’avoir de la petite décoration « chinée » à La Chaise longue. On se souviendra ainsi de la vaisselle émaillée africaine, du fauteuil fil Acapulco, du téléphone en forme de bouche, des plateaux-repas décorés d’animaux rigolos pour les tout-petits et bien d’autres créations ou rééditions. Treize ans après l’ouverture des premières boutiques franchisées, La Chaise longue arrive enfin dans la cité phocéenne. L’attente le fut également… Les addicts de l’enseigne peuvent enfin circuler entre les différents univers et se délecter devant tant de trouvailles humoristiques, néanmoins pratiques ! À qui le bonnet bluetooth ? Le mug paparazzi mélangeur de boisson chaude ? Le flash pour selfie à brancher sur les écouteurs du smartphone ?

Pour le plaisir de la cuisine

Autre concept-store qui nous vient de Lille, cette fois, Alice Délice célèbre l’art de la table et de la cuisine. On y trouve bien sûr un vaste choix d’ustensiles pour mélanger, presser, conserver, mais aussi pour préparer les recettes du monde comme le bazooka à sushis, les découpoirs à raviolis ou les plaques à pizza percées pour faire circuler la chaleur et obtenir une pâte fine et croustillante, sans oublier le rayon pâtisserie avec ses kits pour pièce montée, ses bassines à confitures, ses moules à chaussons…

Côté cuisson, les cocottes colorées en fonte Le Creuset font de l’œil aux wok Bodum et aux tajines Émile Henry, et les planchas Forge Adour rivalisent avec les multicuiseurs de Kitchen Aid.

On aime le potager intérieur Lilo qui se branche sur secteur et reproduit le cycle jour/nuit pour faire pousser trois plants d’herbes aromatiques toute l’année dans sa cuisine. Et pour cuisiner tendance, au rayon épicerie, un grand choix de moutardes aux saveurs de truffe, de baies rose, de cèpes, d’ail, de basilic et parmesan, mais aussi d’inspiration japonaise ou des Indes, des huiles tout aussi parfumées, des sels colorés… et une large sélection de la collection d’épices Terre exotique. Si on manque d’idées, le rayon de livres de cuisine sera parfait et le corner kids complète l’offre d’Alice Délice pour initier les jeunes toques.