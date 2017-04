[Shopping] Art & Lunettes, une nouvelle adresse aixoise branchée

Ouverte depuis le 20 mars 2017, la boutique Art & Lunettes, rue Paul Bert à Aix-en-Provence, annonce la couleur : parce que la lunette est tout un art, ici on choisit ses modèles de vue ou solaires parmi des marques encore peu connues du grand public mais qui combinent à merveille savoir-faire et style. Idéal pour compléter ou affirmer un look, une personnalité !

« Ce sont, pour la plupart, des marques familiales que je connais bien pour avoir déjà travaillé avec elles, lorsque j’étais au Canada, et que j’ai en exclusivité », explique Amandine Thévenot, gérante de la boutique. Francis Klein signe une collection exclusivement féminine où un grand nombre de détails se choisit à la carte : couleurs des branches, strass ou pas… pour des modèles uniques très « bijoux ». Incroyablement originales, les solaires de Vinylize sont fabriquées main avec un plaquage de véritable disque vinyle sur le devant grâce à la technique de pointe développée par le créateur pour conserver l’aspect mat et brillant des microsillons. Cette marque hongroise a poussé le concept jusqu’au bout puisqu’on peut connaître le morceau de musique qui orne ainsi ses lunettes. Autre découverte, la marque anglaise, « mais de fabrication française », Kirk & Kirk parfaite pour cet été grâce à son grand choix de couleurs très acidulées. Enfin, les collections marseillaises Vincent Kaes et Charles Mosa sont également en vitrine « une conception plus simple mais un excellent rapport qualité/prix et bien sûr du fait main », commente Amandine Thévenot.

Inspirée également par son séjour de sept années au Canada, Amandine Thévenot offre les murs de la boutique aux jeune artistes. « Actuellement, nous exposons les toiles abstraites d’Aurore Aperato. Le calendrier est déjà complet pour l’année ! », précise Patricia Bensoussan, l’assistante d’Amandine Thévenot. Bien vu !