[Energie] Dalkia Méditerranée décroche de nouveaux contrats à Aix et Gardanne

Dalkia Méditerranée (filiale d’EDF) a remporté un contrat global chauffage et climatisation pour la Métropole Aix-Marseille Provence – Territoire du Pays d’Aix regroupant 12 piscines dont le bassin olympique d’Aix-en-Provence et quatre bâtiments du conseil territorial (médiathèque, centre de formation des apprentis…) a confié à Gomet’, Serge Burtin, directeur régional.

Le contrat comprend la fourniture d’énergie, la maintenance des installations et la garantie totale. Le raccordement au centre de pilotage de la performance énergétique, le Desc, de dix chaufferies gaz et deux chaufferies bois pour optimiser la conduite d’énergie est également prévu, explique la filiale d’EDF qui fête ses 80 ans cette année. Par ailleurs, Dalkia vient de rejoindre Energie Solidaire, la filiale de la société d’économie mixte d’aménagement de Gardanne en charge de la gestion de la reconversion du puits Yvon Morandat. Dans ce cadre Dalkia va se charger d’alimenter le réseau d’énergie géo-thermique qui alimentera le futur pôle d’entreprises de recherche et d’innovation .

« Dalkia a fait le choix de l’innovation en utilisant une ressource locale naturelle jusque-là inexploitée, les eaux d’ennoyage, à travers le plus grand puits minier d’Europe.» La géothermie est une énergie renouvelable qui consiste à capter l’eau chaude présente sous terre pour produire de la chaleur et/ou de l’électricité, puis la réinjecter dans le sous-sol. La géothermie occupe déjà la 3e place des énergies renouvelables en France, souligne Dalkia qui exploite une boucle de thalassothermie sur Marseille avec Massileo. Cette dernière dessert en énergie le quartier Smartseille et espère bien également alimenter la zone voisine des Fabriques.