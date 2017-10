La Semaine de la Pop Philosophie : plein feu sur les croyances

La Semaine de la Pop Philosophie est de retour come chaque automne. Un 9e rendez-vous consacré au thème de la croyance. « Croyance et philosophie », « croyance et politique », « croyance et neurosciences » sont les trois axes du festival de la pensée contemporaine qui se déroulera à Marseille, au Théâtre National de la Criée, au Frac, au Mucem et au CIPM. Au programme de ces Rencontres, des grands noms de la pensée contemporaine comme le philosophe et médecin biologiste Henri Atlan, avec « Le sot croira n’importe quoi » et Claude Hagège, professeur au Collège de France, sur « Violence et religion », qui inaugureront la Semaine au Théâtre de la Criée.

On attend aussi de jeunes essayistes qui interrogeront la croyance sous d’autres dimensions que le fait religieux ; Antoine Bueno, ancienne plume de François Bayrou, auteur de « No vote » – un manifeste pour l’abstentionnisme, invoquera « la magie du vote », tandis que Philippe Corcuff parlera de « spiritualité sans dieux et trouble agnostique dans les croyances politiques » à partir des chansons populaires. Toujours dans le volet politique, « le poids de la croyance dans les relations internationales » de Christian Makarian ou encore « Post-vérité ou retrait de la vérité » avec Françoise Gaillard et Pamela King.

« La croyance, le ballon et la foi »

Pour se rapprocher de la culture pop, mentionnons l’intervention de Robert Maggiori, en écho avec l’exposition « Nous sommes Foot » du Mucem, sur « la croyance, le ballon et la foi », le mercredi 25 octobre, ou encore « Pop Christologie » de Philippe Nassif. Enfin, pour décrypter la croyance, le neuroscientifique Serge Goldman expliquera les travaux effectués sur le cerveau dans ce domaine et le biophysicien Henri Broch présentera les recherches en zététique, ou comment analyser scientifiquement les phénomènes paranormaux.