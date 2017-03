Semaine de l’industrie aux Arts et Métiers : « On revit un peu l’industrialisation »

Comment s’adapter aux changements et pourquoi s’engager dans une reconversion professionnelle ? C’était l’un des sujets principaux de la manifestation « Entreprendre sa vie dans un monde qui change », organisée jeudi 23 mars par le campus Art et Métiers d’Aix-en-Provence dans le cadre de la Semaine de l’Industrie. Avec le but de permettre de découvrir les métiers de l’industrie et les rapprocher du grand public. « A l’intérieur de l’entreprise on est en train de réfléchir et de dire que peut-être aujourd’hui il y a des métiers dans l’entreprise qui vont disparaitre », remarque Thierry Berger, vice-président en charge des TPE PME à UPE 13 lors d’une table-ronde.

En exemple, il prend le métier de comptable qui pourrait bientôt être remplacé par l’intelligence artificielle. « Tout cela est en train d’évoluer et ces métiers vont disparaitre. Par contre, ça va donner des sens à d’autres métiers ». On revit un peu l’industrialisation, explique-t-il pour illustrer le phénomène. Cependant, le but n’est pas de perdre les salariés, mais de les aider lors d’une transition, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’entreprise. En parlant de l’adaptation aux changements apportés par les nouvelles technologies, Jean-Paul Romet, directeur de l’emploi à EDF indique : « Notre rôle de management, c’est d’essayer de mettre en place les dispositifs pour limiter l’inquiétude et assurer un avenir aux personnes qui veulent changer du domaine, de métier ».

« Apporter l’état d’esprit qu’on apporte à nos étudiants »

Chaque année, lors de la Semaine de l’industrie, le campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence ouvre ses portes au public et organise les tables rondes et les débats. Murielle Sauty, directrice des relations extérieurs et responsable de la formations continue et organisatrice de l’événement explique que l’objectif est de trouver de nouveaux débouchés. « Cette année, on a décidé d’aller vers un public en reconversion ou en recherche d’emploi, au niveau de technicien ou ingénieur et qui, bien entendu, évoluent dans un environnement proche des Arts et Métiers. L’objectif pour nous c’est de pouvoir apporter à ces personnes l’état d’esprit qu’on apporte à nos étudiants pour leur faire comprendre effectivement que le monde est en train de changer et que pour ça il est important de développer une posture professionnelle et des compétences différentes », dit-elle. « Je viens aujourd’hui pour rencontrer les entreprises et trouver un emploi dans la région », confie à Gomet’ Pierre, responsable d’atelier dans une entreprise de logistique et transport des véhicules.