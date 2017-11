La Semaine AMU-Entreprises pour rapprocher les compétences des attentes du monde économique

Tout a commencé par deux jours, puis trois… Aujourd’hui, AMU-Entreprises c’est une semaine bien ancrée sur le territoire. Une manifestation qui vise à améliorer et conforter les liens entre le monde économique et l’université. Objectif : : l’employabilité des étudiants, l’insertion professionnelle, l’attractivité du territoire…

« En cinq ans, la Semaine AMU-Entreprises (SAE) s’est imposée comme un événement territorial majeur, souligne Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université. Cette édition 2017, témoigne du renforcement des relations d’Aix-Marseille Université avec le monde socio-économique en tant que stratégie gagnante pour le territoire, dans les domaines de la formation initiale et tout au long de la vie, mais aussi dans les secteurs de la recherche, de la valorisation et de l’innovation. »

Différentes thématiques seront abordées à l’occasion des rendez-vous, forums et tables-rondes programmés : culture et attractivité du territoire, insertion professionnelle et entrepreneuriat étudiant, innovation (objets et plateformes technologiques), entrepreneuriat féminin et responsabilité sociale des entreprises et, enfin, numérique, emploi et développement durable. Si les précédentes années, la SAE s’est intéressée à la mise en place de la Métropole ou au sport comme levier économique, cette année, elle s’arrête sur la culture comme attractivité de territoire dans la perspective de MP2018.

Une philosophie d’ouverture payante pour les partenaires

Cette cinquième édition s’inscrit également dans une démarche d’ouverture et d’externalisation plus présente que les années précédentes, qui se traduit par des temps forts dans des lieux emblématiques du territoire comme, par exemple, le Fonds régional d’art contemporain à Marseille, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône. La SAE s’étend également jusqu’à Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour une après-midi consacrée au sujet « quand l’innovation rencontre les territoires ».

Autre temps fort : les 36 heures chrono de la création d’entreprise organisées à l’Hôtel de Région et qui ont enregistré une large participation. Près de 250 étudiants ont déposé leur candidature pour se mettre dans la peau d’un jeune entrepreneur.

Comme le souligne Jean-Philippe Agresti, vice-président d’AMU au partenariat avec le monde socio-économique, cette semaine « permet de faire un point avec les acteurs institutionnels, économiques et culturels, sur les questions qui intéressent le territoire, de dresser un bilan et d’esquisser des perspectives de développement. »

Du côté du monde économique, les partenaires se félicitent de cette initiative porteuse pour l’attractivité du territoire. « Dans un monde de plus en plus transversal et décloisonné, le croisement des savoirs peut être source de compétitivité, de nouvelles solutions et de nouveaux marchés pour nos entreprises, souligne à son tour Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP. Inversement, le secteur économique offre à l’université des applications pour la recherche, et des débouchés pour les jeunes diplômés. Ce rapport gagnant-gagnant est au cœur du partenariat entre la CCI Marseille Provence et Aix-Marseille Université ».