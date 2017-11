Semaine AMU-Entreprises : une volonté affirmée de faire avancer le territoire main dans la main

C’est au Fonds régional d’Art contemporain (FRAC) Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture de la 5e édition de la Semaine AMU-Entreprises, le lundi 13 novembre. L’occasion de consolider encore un peu plus les liens qui unissent Aix-Marseille Université et le monde socio-économique.

L’ensemble des discours a été prononcé dans ce sens. Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP, Alain Gargani, président du CMPE13 et Laurent Cohen, vice-président de l’UPE13, représentant Johan Bencivenga, président de l’UP13 et Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca ont (ré)affirmé leur soutien et leur volonté de faire avancer le territoire ensemble. «Nous avons deux atouts, un tissu entrepreneurial très riche et l’université la plus importante du monde francophone: il faut créer des passerelles entre les deux pour rendre notre territoire encore plus compétitif», a affirmé Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP. Même écho du côté d’Aix-Marseille Université : «Cette 5e édition représente une occasion idéale pour faire gagner notre territoire», a exprimé Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université.

Inscrite dans une démarche d’ouverture, et dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture 2018, s’est naturellement que cette 5e édition hors les murs a choisi un lieu emblématique comme le FRAC, dont le président, Richard Galy, a retracé l’histoire. Un beau lancement avec également les danseurs du ballet Preljocaj qui ont présenté quelques extraits de leur répertoire.

Retrouvez les interviews en vidéos.

Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université : «AMU est devenue un acteur incontournable du territoire»

Jean-Philippe Agresti, vice-président AMU : Un territoire ne peut réussir que si université et entreprises avancent main dans la main »

Richard Galy, président du FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur : « la culture est un élément du développement économique du territoire »

Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP : « les étudiants sont nos futurs collaborateurs et entrepreneurs du territoire »