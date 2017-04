[Sécurité] Caroline Pozmentier : « Le scrutin présidentiel doit se dérouler dans les meilleures conditions »

Au lendemain de l’arrestation à Marseille de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat imminent à Marseille, Caroline Pozmentier, adjointe au maire de Marseille et vice-présidente de la région Paca, déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance revient, au micro de Gomet’, sur cet événement et sur la sécurisation des bureaux de vote ce dimanche.