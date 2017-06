Le second tour des législatives atténue la vague Macron

Forte abstention, résistance meilleure que prévu des députés sortants Les Républicains, confirmation da la majorité absolue obtenue par la République en marche, tels sont les premiers enseignements du second tour des élections législatives. Dans le département des Bouches-du-Rhône les députés sortants Bernard Réynès dans la 15e circonscription, Bernard Deflesselles dans la 9e sont réélus. Dans la 12e circonscription, Eric Diard bat Camille Bal la candidate LREM. Dans la 13e, le communiste Pierre Dharréville est élu.

Au niveau national, selon une première estimation Ipsos Steria pour France Télévisions Radio France LCP AN, RFI-France 24 et Le Point, la nouvelle Assemblée comprendrait 352 députés LREM !/MoDem dont 309 pour La République En Marche !, 43 élus MoDem, 128 sièges pour LR-UDI dont 105 LR, 16 UDI et 7 DVD. Le FN obtiendrait 8 sièges. Le PCF/France Insoumise obtiendrait 30 sièges dont 11 PCF et 19 France Insoumise. L’alliance PS/PRG/DVG gagnerait 50 sièges dont 35 élus PS.