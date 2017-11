[Scènes] L’une chante, l’autre cause, les deux nous font rire

L’humour au féminin, on adore ! Cette semaine, l’occasion se présente, à Marseille, d’aller écouter, découvrir et rire avec des talents qui occupent la scène comique depuis quelques temps : Julie Victor et Nora Hamzawi. Elles sont respectivement à l’affiche du théâtre des Bernardines et du théâtre du Gymnase.

Ça démarre ce mardi 28 novembre pour la chanteuse et comédienne Julie Victor qui nous dévoile une partie de sa vie, de son village natal normand à son loft parisien de 7 mètres carrés, en passant par son expérience réellement vécue de l’Eurovision. En effet, en 2005, Julie Victor était choriste pour le groupe Ortal et elle raconte que « ce souvenir humiliant car on a fini avant dernier…» Heureusement cela n’a pas stoppé la carrière de cette artiste complète qui a enchaîné, notamment, les premiers rôles dans les comédies musicales comme Cabaret, Fame, Sol en cirque, Rabbi Jacob, Chance, et a collaboré avec Catherine Lara et Charlélie Couture. C’est dire combien cette jolie rousse a de la voix, elle qui qui parodie les chansons françaises, accompagnée sur scène par le pianiste Karim Medjebeur. Si Julie Victor n’en fait qu’à sa tête, son spectacle, en tout cas, ne nous prend pas la nôtre. Bien au contraire, il est frais et pétillant à souhait !

Puis, ce sera au tour de Nora Hamzawi de venir sur la scène du Gymnase, par deux fois dans la même journée du samedi 2 décembre. La chroniqueuse du magazine Grazia, qui est passée également par les ondes de France Inter, du grand et petit écran en qualité de comédienne ou d’auteure (Scènes de ménage, En famille sur M6, Le Grand Journal de Canal+), n’en est pas à son premier coup sur scène puisque son premier one woman show remonte à 2009. C’est d’ailleurs à La Fontaine d’argent, à Aix-en-Provence, qu’elle a reçu son premier prix Coup cœur du public en 2012, qui sera suivi par celui de la SACD en 2013. Désormais, elle se produit sur des scènes plus grandes et son dernier spectacle Nora Hamzawi dans toute la France tourne, en effet, depuis 2013. Remarquée par son «speed» débit qui sert à merveilles ses interrogations, allusions et observations d’une jeune femme trentenaire, anxieuse, parano et de mauvaise foi. Tout un programme !

Après Marseille, Nora Hamzawi reviendra dans la région, le 12 janvier 2018 au théâtre des Salins à Martigues.