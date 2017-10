[Scènes] Libres d’aimer… toute la saison de La Criée

Libres d’aimer ! C’est par ces mots que Macha Makeïeff, directrice du théâtre national de Marseille La Criée, démarrait la présentation de la nouvelle saison en juin dernier. Nous y voilà. Samedi 8 octobre, ce sera« la mise à feu », comme elle aime appeler le début de la saison avec la traditionnelle journée portes ouvertes. Direction la Russie ! La veille, ce sera la première de la création 2017 de la maison : La Fuite ! de Mikhaïl Boulgakov.

Il n’était pas libre, Mikhaïl Boulgakov. Il faisait partie des « artistes empêchés » sous le régime de Staline. Macha Makeïeff a donc choisi de mettre en scène La Fuite ! pour ouvrir sa nouvelle saison, « un manifeste de liberté artistique dans un contexte historique très dur, explique t-elle. Et bien plus car cette pièce, écrite vers 1927, nous plonge au cœur de l’exil de milliers de Russes à la fin de la guerre civile qui suit la Révolution d’Octobre. « Ils partaient vers la Crimée, vers Constantinople et de là, parfois vers Paris. Ce fut le circuit de mes grands-parents… Il y a un lien familial avec cette pièce ».

Mikhaël Boulgakov essaya pendant dix ans de faire jouer La Fuite ! mais en vain. « À cette époque, il était de bon ton de célébrer les vainqueurs, lui, il a écrit du côté des vaincus, poursuit Macha Makeïeff. La thématique est magnifique : la grande Histoire fracasse les destins privés ; nos destins ne sont que des dés lancés. (…) Cette pièce n’a été joué qu’une seule fois en France, en 1970, dans une mise en scène de Pierre Debauche. C’est une pièce que je trouve vraiment magnifique, une métaphore de ce que l’on doit abandonner, s’alléger pour aller plus en avant. Boulgakov était fan de Molière et ses personnages sont de grands caractères. »

Comédie fantastique en huit songes et quatre actes, La Fuite ! a été écrite pour vingt-huit personnages ; ils seront tout de même onze comédiens et une petite fille sur la scène de la grande salle de La Criée. Une troupe que Macha Makeïeff salue car « le théâtre russe induit ce genre d’état-major », et dans laquelle on retrouvera, notamment, les acteurs de Trissotin. Et un travail scénique très important, pour passer d’un songe à l’autre, d’un lieu à l’autre – dans un monastère, dans une gare, dans un palais dévasté… – et « pour faire bouger les acteurs, j’ai demandé un coup de main à Angelin Preljocaj ».

Mise à feu samedi avec la jeunesse notamment

L’an passé, 900 scolaires ont assisté à une représentation. Les tarifs enfants de moins de 12 ans et le pass Criée Jeunes mettent les places de spectacles entre 6 et 12 euros. Et parce que Macha Makeïeff aime à ouvrir les portes du théâtre, et la scène, à ces jeunes générations, la journée Portes ouvertes du samedi 8 octobre leur est particulièrement dédiée. Films, documentaires, lectures, ateliers surprises de création d’affiches ou de philosophie … s’enchaîneront, pour petits et grands, avec l’équipe artistique de La Fuite ! dès 11h. À noter tout particulièrement un ciné-concert, de 11h à 12h, pour les plus de 5 ans qui découvriront cinq pépites du cinéma d’animation russe sur une musique de Rachmaninov, interprétée en direct par Vadim Scher au piano et Dimitri Archmenko au violon.

Parmi les animations proposées pour les adultes, Gérard Conio évoquera « Boulgakov face à Staline » à 16h30 ; une conférence qui sera précédée d’une lecture d’extraits des lettres de l’auteur au dictateur. Suivra une autre conférence, à 18h, de Bruno Bagni cette fois, sur la Corse, terre d’accueil des Russes. De 14h à 16h, Maria Constantinova, la voyante la plus célèbre de Russie, sera là pour vous prédire tout ce que vous voulez. Et à 18h30, le parvis du théâtre deviendra la scène d’un grand flashmob. Enfin, pendant qu’une partie du public assistera à la deuxième représentation de La Fuite !, l’autre pourra découvrir Utopie des images de la Révolution russe, un film d’Emmanuel Hamon qui nous fait découvrir, à travers des images des fictions soviétiques de 1917 à 1934, une bande de jeunes gens pour va révolutionner le 7e art.

À l’image de ce week-end d’ouverture, la saison 2017-2018 de La Criée s’annonce riche en événements . 192 est le nombre de levers de rideaux qui auront lieu cette année, soit 63 propositions dont cinq créations in sitù et deux productions maison.