[Scènes] Jules Verne et la Comédie-Française à La Criée

Du jeudi 26 au samedi 28 octobre, la grande salle du TNM La Criée accueille un magnifique spectacle : l’adaptation du célèbre roman de Jules Verne 20 000 lieux sous les mers par Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française, et Valérie Lesort. Un spectacle absolument pas réservé aux jeunes spectateurs mais à dévorer des yeux en famille !

Molière du meilleur spectacle visuel 2016, 20 000 lieux sous les mers embarque le public à bord du Nautilus, en compagnie des principaux personnages – Nemo, le professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil – mais aussi de toute une troupe inattendue : celle des poissons des profondeurs. Plongés dans les eaux noires abyssales, les comédiens deviennent d’incroyables manipulateurs faisant du théâtre d’objet de l’art en suspension. C’est un régal pour les yeux, petits et grands, et une porte ouverte à l’imaginaire et la rêverie qu’il ne faut pas manquer de franchir. Le tout servi avec une pointe d’humour pour rendre ce récit fantastique encore plus attachant.

C’est la première fois que l’art de la marionnette entre au répertoire de la Comédie-Française. Comme l’explique Christian Hecq, metteur en scène et interprète du Capitane Nemo : « C’est une œuvre qui a besoin de fantastique, d’extraordinaire et le truchement de la marionnette et du théâtre noir était idéal pour nous pour donner cette imagerie que propose Jules Verne. » 1h30 de plongée au pays des merveilles.

(Crédit Photos © Brigitte Enguerand Coll. Comédie-Française)