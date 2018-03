[Scène] Le Festival russe du théâtre Toursky se dévoile

Du mardi 20 au vendredi 30 mars 2018, se tiendra à Marseille le 23e Festival russe organisé par Richard Martin et le théâtre Toursky. L’occasion unique d’apprécier une infime partie de la culture russe à travers le théâtre, le cinéma, les chansons mais également, pour la première fois, des spectacles d’enfants. Ouvert à tous !

Alors que le Mucem présente le travail de Picasso pour les ballets de Serge Diaghilev (Picasso et les ballets russes), c’est à Igor Stravinsky et Nicolas Gogol que rendra hommage le théâtre Toursky lors de son 23e Festival russe. Pour Richard Martin, directeur du théâtre : « C’est de là-bas que souffle l’art dramatique. Peut-être un peu moins aujourd’hui… mais on peut passer une vie entière sur un personnage russe ».

Le premier rendez-vous du festival, mardi 20 mars, est inattendu et grandement prometteur. En effet, l’auteure et comédienne Marianne Sergent, connue du public pour ses one-woman-show humoristiques, a choisi de revisiter, 150 ans après sa création, la célèbre Histoire du soldat d’Igor Stravinsky. Une adaptation qui racontera les difficultés d’un directeur de théâtre face aux institutions… et dans le rôle du soldat, Richard Martin. « C’est pas facile car c’est une fiction mais, comme tout acteur, je puise dans mon vécu pour nourrir mon personnage. Marianne nous offre un regard humoristique et caustique car il ne faut pas que cela devienne un pathos. C’est une autre façon de dire les choses, c’est léger, drôle et ça balance pas mal… », poursuit Richard Martin. Côté musique, ce soldat de la culture sera accompagné sur scène par sept solistes du conservatoire Darius Milhaud d’AIx-en-Provence, dirigés par Jean-Philippe Dambreville, car cette nouvelle Histoire du soldat fait bien sûr la part belle aussi à la musique telle que la souhaitait Igor Stravinsky, sur des airs de jazz, de tango, de paso doble et de ragtime.

Ambiance plaisante également pour les soirées du vendredi 23 et du samedi 24 mars, avec la venue pour la première fois à Marseille du théâtre de la Comédie N.P Akimov de Saint-Pétersbourg pour présenter l’un des grands classiques de la comédie russe : Les Joueurs de Gogol. L’arroseur arrosé, cette fois autour d’une table de jeu, est l’un des thèmes favoris du théâtre classique, que l’on peut retrouver également au cinéma, c’est en tout cas l’une des meilleures pièces du répertoire du théâtre de la Comédie, saluée largement par le public russe, contrairement à la création en 1843. Quant au barrage de la langue, nul souci grâce au surtitrage qui permet de vivre l’instant sans gêne en version originale.

Chacune de ces trois soirées sera prolongée en musique par un Cabaret russe, animée pour la première par le trio composé pour l’occasion par Hélène Maniakis, puis, pour les suivantes par la troupe du théâtre de la Comédie N.P Akimov. À réserver fortement.

La deuxième semaine du festival, place aux soirées cinéma passion. Cinq rendez-vous pour découvrir des films majoritairement récents qui, à ce jour, non pas été distribuées en salle en France. À l’affiche notamment Paradis d’Andreï Konchalovsky qui a obtenu le Lion d’argent à la Mostra de Venise en 2016 et qui relate la destinée de trois personnage face aux horreurs de la Seconde guerre. Un film bouleversant à voir jusqu’au bout. Également Le Disciple de Kiril Serebrennikov, présenté au Festival de Cannes – Un Certain Regard en 2016, La Dame de pique de Pavel Louguine (2016), un thriller sanglant mais haletant, et Matilda d’Alexei Uchitel (2017) qui a provoqué la polémique dans les religieux orthodoxes puisqu’il relate l’histoire d’amour du futur tsar Nicolas II pour la danseuse Matilda Kshesinskya. Enfin, pour les enfants à partir de 5 ans, l’un des chefs d’œuvre du cinéma d’animation russe - Morosko d’Alexandre Roi (1964) – en version française, lui aussi primé en son temps par un Lion d’Or pour enfants à Venise.

Et puisque nous évoquons la jeunesse, à noter que cette année le théâtre Toursky accueillera, le samedi 8 avril 2018, le 6e Festival des centres russes de l’enseignement extrascolaire pour enfants qui regroupera onze centres venus de Montpellier, Béziers, Nîmes, Nice, Paris, Strasbourg…. et Marseille présenter leurs jeunes talents et défendre leur goût pour la culture russe. « Ce festival a pour but de favoriser le bilinguisme des enfants d’origine franco-russe vivant en France mais aussi des jeunes qui étudient la langue par goût dans les collèges », précise Gouzen Aguichina, présidente de l’association Perspective à Marseille. Une journée gratuite où s’enchaîneront ateliers d’initiation aux instruments de musique russe, danses, chants, théâtre de marionnettes et gala.