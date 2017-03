Forum santé au travail : renforcer la prévention pour développer le territoire à Martigues

Prévention des risques et solidarité à l’égard des malades : deux missions de ce premier forum santé et travail du territoire. Action prioritaire du plan d’action du contrat local de santé du Pays de Martigues, signé le 20 février 2015 entre le Pays de Martigues, l’État, l’Agence régionale de santé et le Centre Hospitalier de Martigues, cet événement rassemble de nombreux acteurs institutionnels, associatifs, économiques, sanitaires et sociaux, chacun prenant part en faveur de la réduction des risques en milieu de travail.

Jeudi, une projection-débat aura lieu autour des films documentaires La santé en France, enquêtes sur les inégalités et Les Sentinelles, avec la participation d’Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche honoraire à l’Inserm, sociologue de la santé, spécialiste descancers professionnels, et du réalisateur Pierre Pézerat. Vendredi, divers colloques sur le suivi des intérimaires et des sous-traitants, sur les pathologies professionnelles spécifiques au territoire ou encore sur la prévention des troubles musculo-squelettiques pour les métiers de la manutention.

Un observatoire communal de la santé

A travers cet événement, le Pays de Martigues poursuit ainsi les engagements pris ces dernières années par ses communes-membres en faveur d’une dynamique locale pour la prévention des risques de maladies professionnelles, le développement de leur connaissance, le dépistage précoce et la prise en charge des malades. Dans ce cadre, l’Observatoire communal de la santé collecte les indicateurs locaux de santé, élabore depuis 1992, en partenariat avec les Mutuelles de Provence, une cartographie des postes de travail présentant un risque de pathologie professionnelle, accompagne les personnes concernées par une maladie professionnelle et mène des campagnes de sensibilisation auprès des médecins.

Contacts : > Plus d’informations 04 42 06 90 71

> forumsantetravail2017.paysdemartigues@ampmetropole.fr

