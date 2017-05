La 13e Nuit européenne des musées, c’est pour samedi !

Samedi soir, les musées ne ferment pas. Pour la treizième nuit européenne, la plupart des établissements de la région offriront gratuitement l’accès à leurs trésors et bien plus. Survol non exhaustif de l’offre en Bouches-du-Rhône.

À Aix en Provence

Sur l’esplanade du musée Granet, le ballet Preljocaj dansera à 21h, puis à 22 et 23h. Les étudiants en beaux-arts projetteront une fresque lumineuse sur la splendide façade du pavillon Vendôme. En centre ville, le musée du vieil Aix comme son voisin le musée des tapisseries, dans le palais de l’Archevêché, méritent aussi une visite. Jusqu’à minuit circulera depuis la rotonde une navette en direction de l’atelier Cézanne et de la fondation Vasarely.

À Aubagne, musée, légion et cinéma

Au cinéma Le Pagnol, projection à 19h du film Morocco, dans le cadre de l’exposition 7e Art et képi blanc qui se tient au musée de la Légion étrangère

Marseille by night

Dix musées seront ouverts gratuitement de 19h à minuit et l’occasion de (re)découvrir l’ensemble des expositions en cours comme, par exemple, la nouvelle acquisition d’art populaire mexicain composée d’une centaine d’objets collectés au Mexique entre 1970 et 1990, principalement des textiles brodés et des Alebrijes, les œuvres étonnantes de papier mâché imaginées par le sculpteur Pedro Linares. C’est au musée des arts africains, océaniens et amérindiens, à la Vieille Charité. Une visite qui s’accompagne d’un récital-concert de musique et de poésie consacré au Mexique, de 20h30 à 21h, et de 22 heures à 22h30 et de 23 heures à 23h30, de rencontres avec le conteur Victor Cova-Correa qui se laissera inspirer par les alebrijes du MAAOA.

Des contes aussi au musée d’archéologie méditerranéenne, avec Layla Darwiche, conteuse qui puise son répertoire dans les contes traditionnels ds Mille et une nuits, en parallèle de l’exposition Le Banquet de Marseille à Rome.

Soirée de clôture pour l’exposition I Learn America au musée d’histoire de Marseille, au centre Bourse, et projection d’un documentaire à 20h, sur le parcours de cinq adolescents primo-arrivants au lycée international de Lafayette à New York, à la découverte de leur nouveau pays. Dans ce même lieu, visite commentée sur réservation avec le conservateur pour une Plongée au cœur de l’archéologie sous-marine à 19h et peut être à 22h30, selon la demande (inscription obligatoire au 04 91 55 36 00).

Concert de musique de chambre et chant lyrique par les élèves du conservatoire national à rayonnement régional Pierre-Barbizet au musée d’histoire naturelle, parmi les curiosités naturalistes et collections patrimoniales à découvrir en famille si ce n’est pas déjà fait. Outre l’art classique et l’histoire naturelle au palais Longchamp, les familles sont conviées par l’association Andromède à contempler les étoiles depuis l’observatoire à quelques mètres de là.

Au musée Cantini, le concert Supersonic # A world of glass par l’Ensemble Stolon, à 21h, illustrera en musique l’exposition Une Maison de verre, qui traverse les trente années d’existence du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (CIRVA) de Marseille.

Visites commentées à 19h, 20h et 21h des expositions en cours au MAC - Hip Hop, un âge d’or et It’s More To Fun To Compete – sur lesquelles Gomet’ reviendra bientôt. Mais également une visite contée à 19h30 pour le jeune public à partir de 6 ans pleine de surprises.

Pour poursuivre ce parcours avec le jeune public, au musée Borely, il découvrira l’impression textile au tampon grâce à un atelier de 15 minutes, de 19h à 21h, à partir de 6 ans, ou alors, participera au jeu de mémoire à partir de 19h, pour retrouver lièvre, méduse, mouette, rose, jacinthe et pivoine… un peu partout dans le château. Ces deux activités bien originales sont gratuites dans la mesure des places disponibles ; il est fortement conseillé de réserver ou de se renseigner.

Enfin, retournons en centre-ville où, à côté de l’exposition sur le dessin du XVIIIe siècle, Un Siècle à croquer, au préau des Accoules, les parents pourront revivre leur jeunesse avec un concert de Leda Atomica Musique de 18h à 22h !

Bien entendu le Mucem accueillera aussi le public en soirée. Vie d’ordures devrait rester ouverte jusqu’à 22h et toute cette déambulation dans les jardins du fort Saint-Jean s’achèvera à Zéro heure, dimanche 21.

Martigues démarre plus tôt

Ouverture en continu, de 14h à 22h, et nouvel accrochage au musée Ziem dans le cadre du projet « L’Appel du large » avec 90 œuvres d’artistes les plus célèbres venus représenter la Venise provençale, parmi Renoir, Picabia, Dufy… Au programme également pour toute la famille, ateliers créatifs, chansons surprises, ateliers photo décalés, histoires racontées devant les œuvres et de jeux d’observation à partir de dessins d’enfants… Lectures et surprises sur le thème du voyage et de l’Ailleurs.

Salon fête les 50 ans du musée de l’Empéri

Cette soirée sera l’occasion certes de visiter le musée de l’Emperi en déambulant dans les salles et les cours du château mais aussi d’écouter des histoires, des contes et des légendes. Les plus petits ne sont pas oubliés et ont rendez-vous autour de la grande cheminée notamment pour retrouver la conteuse Gin Candotti-Besson qui donnera vie avec ses marionnettes aux princesses et chevaliers des lieux.

Toujours à Salon, la Maison de Nostradamus accueille la violiste baroque Flore Seube pour un voyage dans la musique européenne du XVIe et XVIIe siècles à travers deux intermèdes musicaux (à 20h et 21h) avec des œuvres de Diego Ortiz, John Dowland, Tobias Hume, Nicolas Hotman, ainsi que du célèbre Monsieur de Sainte-Colombe…

Hors métropole, mentionnons les carrières des Baux-de-Provence, où viennent tout juste d’être érigées des statues géantes inspirées d’Arcimboldo, cet artiste italien amoureux de la nature au point de ne figurer ses personnages qu’avec des végétaux, fruits et légumes principalement.

Voila de quoi mettre en appétit culturel les métropolitains le temps d’une Nuit au musée… Go !