Lancement de Marseille-Provence capitale européenne du Sport : rendez-vous samedi sur le Vieux-Port !

Ça y est : Marseille-Provence Capitale du sport 2017 démarre officiellement ce samedi 14 janvier ! Le coup d’envoi, une cérémonie d’ouverture, tout autour du Vieux-Port, où sont attendues 150 000 personnes. Dans les starting-blocks, élus, représentants de l’État, sportifs internationaux, artistes et … policiers.

C’est au cours de la conférence de presse, donnée mardi 10 janvier à l’Hôtel de ville de Marseille, qu’ont été dévoilés le déroulement de la journée de samedi et le plan de sécurité renforcé qui accompagne désormais ce type d’événements car, comme l’a répété à plusieurs reprises Richard Miron, adjoint au maire délégué aux sports : « Ce n’est pas la sécurité qui va bouffer la fête, mais pour bien la faire, il nous faut un maximum de garanties ». Alors, depuis deux mois déjà, les services de sécurité municipaux et nationaux travaillent main dans la main pour apporter toutes ces garanties possibles : un périmètre de sécurité élargi, quarante et un points de blocage et de déviation, soixante caméras de vidéo surveillance, près de huit cents policiers municipaux et nationaux sur place et deux cents marins-pompiers.

Place à la fête !

À 16h30, une grande parade, conçue et réalisée par le pôle national des arts du cirque Archaos, partira du Mucem en direction du cours Jean Ballard. Pour Anne-Marie d’Estienne d’Orves, adjointe au maire déléguée à la culture : « La parade d’Archaos est comme le passage du flambeau entre la culture et le sport, entre MP 2013 et MP 2017. Un spectacle contemporain, créatif et généreux. » S’enchaîneront des animations musicales et dansantes, de 17h30 à 19h15, sur différents points sur le quai des Belges et le cours d’Estienne d’Orves, avec DJ Zebra et une trentaine d’écoles de danse de Marseille. À partir de 18h30, si la météo se montre clémente, un grand feu d’artifice sera tiré depuis le plan d’eau du Vieux-Port et le fort d’Entrecasteaux : vingt trois minutes de pyrotechnie italienne annoncées comme exceptionnelles ! Enfin, de 19h à 22h, place au Red Bull Crashed Ice, l’événement tant attendu. Si les 25 000 places, gratuites, pour se rapprocher le long de la piste sont parties à une incroyable vitesse, pas de panique : la compétition sera retransmise en direct sur quatre écrans géants installés tout autour du Vieux-Port et sur RedBull TV.

Des virages, des sauts et des obstacles pour cocktail givré

« C’est un honneur pour nous et notre sport de faire partie des festivités de la capitale européenne du sport et de cette journée d’ouverture » explique Christian Papillon, directeur du championnat du monde d’ice-cross downhill, ce sport de course sur patins le plus rapide au monde. Si l’ice-cross downhill est de plus en plus populaire dans les pays et les régions du « Grand Nord » où les terrains en pleine nature, avec ses pentes enneigées, ses virages et ses bosses, s’y prêtent naturellement, la spécificité du Red Bull Crashed Ice est justement de se dérouler dans des endroits inhabituels. Les rives de la Méditerranée et le centre ville de la capitale européenne du sport étaient tout désignés, restait à accomplir l’exploit technique. « Quand on crée une piste, on essaie d’épouser les formes du terrain, de garder l’esprit du lieu. Je peux vous garantir qu’ici, il y aura beaucoup d’actions », poursuit Christian Papillon. Les 159 athlètes mondiaux, venus des cinq continents et inscrits dans les trois disciplines – homme, femme et junior – sont décidés à en découdre avec cette rampe de 340 mètres de long et 35 mètres de dénivelé. Parmi eux, deux français habitués de la compétition : Tristan Dugerdil et Pacôme Schmitt. « Et ce n’est pas parce que je suis devant vous mais je vous assure qu’ils sont à suivre de près car ils peuvent réserver des surprises ». Respectivement 4e et 6e au championnat du monde 2015/2016, ils se sont classés 3e et 5e lors la première manche du nouveau championnat qui s’est déroulée le 10 décembre dernier à Wagrain-Kleinarl, en Autriche. C’est dire que le podium de samedi soir est à leur portée. Côté femmes, la Française Lou Pierrot, arrivée elle aussi en 5e position à Wagrain-Kleinarl aura, sans conteste, le soutien du public ! Enfin, à noter que le premier championnat du monde junior d’ice-cross downhill junior se déroulera sur cette même piste le vendredi 9 janvier dès 17h30, suivi d’une compétition de freestyle.

Un Marseillais parmi les riders internationaux

Il a tout juste 24 ans et tous les regards se sont tournés vers lui lorsque Christian Papillon a annoncé sa participation au Red Bull Crashed Ice. Morgan Pagni est un « Spartiate » du Massilia Hockey Club qui, il y a moins de deux semaines, apprenait sa participation à la compétition. Si les patins n’ont aucun secret pour lui, puisqu’il les a chaussés dès l’âge de 2 ans avec son père – hockeyeur de haut niveau -, par contre une piste avec autant de dénivelé et de virages reste un « mystère » pour cet hockeyeur, habitué certes aux compétitions mais sur terrain plat. « Je vais devoir m’entraîner très tôt et très tard, dès jeudi », explique Morgan Pagni qui, jouant en division 2, ne bénéficie pas du statut de professionnel, et travaille comme commercial dans une salle de sport marseillaise. Et de conclure « Je suis fier de représenter les couleurs de ma ville et de mon équipe, j’essaie de ne pas me mettre trop de pression et pour cela j’espère que l’appui du coach dont je vais bénéficier va m’aider ». Allez Morgan !