Le premier salon Antigaspi veut éveiller les consciences pour aller vers une transition écologique marquée

La première édition du salon national de lutte contre le gaspillage ouvre ses portes aux Docks des Suds du 10 au 12 novembre. Il réunit plus de 40 exposants ainsi que les acteurs institutionnels, associatifs et professionnels de ce combat contre le gaspillage.

7kg de produits alimentaires ne sont pas ouverts et jetés par chaque Français tous les ans. Mais le gaspillage prend de nombreuses autres formes. Le salon Antigaspi déclinera quatre thèmes : « Plus pur mon air », « Plus belle mon assiette », « Plus éco ma conso » et « Plus durable mon eau » et s’articule autour de huit villages : emploi et formation, innovation et digital, culinaire, recyclable, mobilité, enfants, médias, habitat et énergies. « Le salon Antigaspi est dédié aux solutions vertes, indique Odile Miribel, co-organisatrice. Pour préserver notre présent et l’avenir des générations futures, nous devons aller vers une transition écologique marquée. C’est pourquoi ce salon est une opportunité indéniable. Y assister, c’est participer à cette transition déjà en marche, c’est aussi l’occasion de découvrir et d’échanger de nouvelles solutions anti-gaspi pour le bien de notre planète. »

Organisée par Zei-accélérateur d’écologie, une plateforme web et l’association Brigade Antigaspi, la manifestation propose également des ateliers destinés à apporter des solutions concrètes et immédiates. Une aide utile pour faire ses premiers pas dans la démarche zéro déchets par exemple (11 novembre à 12h), savoir comment mieux isoler (11 novembre à 14h) ou réduire sa consommation énergétique (11h 12 novembre). Huit tables-rondes sont également organisées avec des interlocuteurs comme l’écrivain Alexandre Jardin, le mannequin Rebecca Hampton et des spécialistes de différents domaines. L’occasion de s’informer sur des problématiques diverses, comme sur le rôle du numérique dans la gestion des déchets, l’énergie verte, produire et se nourrir autrement ou encore sur la mobilité verte.

La billetterie est en ligne. Samedi et dimanche, les participants qui apportent des objets à recycler (5 livres, 5 vêtements ou 1 appareil high tech) se verront offrir une entrée gratuite.