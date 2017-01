La RTM met le cap sur les investissements

2017 annonce des nouveautés pour la Régie des Transports de Marseille : investissements, élargissement de l’offre commerciale et innovations matérielles sont au programme.

200 millions d’euros. C’est le montant de l’investissement que prévoit de réaliser la RTM, qui vient de voir son contrat avec la métropole Aix-Marseille Provence renouvelé pour 7 ans, d’ici à 2025. « Les résultats obtenus par le niveau d’exigence en matière de qualité de service et les efforts déployés par l’ensemble de l’entreprise pour développer sa performance économique sont au cœur de la dynamique d’un réseau tourné vers l’avenir », affirme Pierre Reboud, le Directeur général. La participation aux investissements métropolitains portera notamment sur le financement des portes palières nécessaires au futur métro automatisé, au réaménagement et à l’extension de l’atelier métro de la Rose et de Saint-Charles et à la reconstruction du parking relais de la Rose.

Mais sur ces 200 millions, la plus grosse part, 136 millions, ira à l’acquisition de rames de tramway, ainsi qu’à l’achat de nouveaux véhicules nécessaires à l’extension de la ligne T3. « Concernant ce dernier chantier, le cahier des charges vient d’être finalisé et l’appel d’offre sera lancé dans les mois qui arrivent », précise Maxime Tommasini, président du Conseil d’administration. « Des fréquences de passage plus élevées et un système plus souple, le renouvellement des rames est un projet qui va changer la vie des Marseillais », affirme quant à lui le Directeur général.

Une offre commerciale élargie

La RTM, déjà gestionnaire des réseaux de la Ciotat (2014) et de Gémenos (2014), annonce reprendre, durant le premier semestre de cette année, l’exploitation du réseau Ulysse, qui dessert Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mître les Remparts. Côté maritime, la ligne entre La Pointe Rouge et Les Goudes est reconduite. De mai à septembre 2016, elle a transporté 16 000 voyageurs. Le Ferry Boat, lui, dira au revoir à sa pause méridienne et sera opérationnel tous les jours, de 7h30 à 20h30. Maxime Tommasini ne cache pas sa volonté de créer une deuxième ligne, entre le J4 et le Pharo : « Cette idée serait bénéfique, surtout d’un point de vue touristique. Mais loin d’être acté, ce projet doit être discuté avec Jean-Pierre Serrus. »

La RTM tient également à s’engager dans une évolution durable, conforme à la loi Energies Propres, qui donne la priorité aux transports non polluants. Les retours d’expérience de la première ligne 100% électrique lancée en juin dernier, qui relie Saint-Charles aux Catalans, se révèlent positifs. « L’autonomie est bonne, les avaries maîtrisées et le bus apporte un confort réel au voyageur, puisqu’il est très silencieux, décrit Pierre Reboud. L’orientation électrique de la RTM est quasiment actée. Nous attendons la position de grands réseaux européens, pour être certains que la production industrielle est en marche et que les constructeurs suivront. »

Laboratoire d’innovation

La dernière carte dans la manche de la RTM s’appelle le Businova. Ce véhicule urbain multi-hybride inclut trois sources d’énergie : thermique, électrique et hydraulique. « Couplé à des accumulateurs sous pression, le moteur assiste le bus lors des phases de démarrage et récupère l’énergie cinétique au freinage, explique le président du Conseil d’administration. Aucune énergie n’est perdue. » Ce bus vert sera lancé au cours du premier trimestre de cette année. Avec le Businova, il s’agit surtout de tester le logiciel de gestion et d’optimisation de l’hybridation. A terme, l’objectif est de minimiser l’impact du comportement de conduite sur la consommation.

Concernant la mobilité en chantier, le calendrier est plus flou. C’était pourtant inscrit dans l’Agenda de la mobilité voté le 14 décembre dernier : les 200 lignes de bus, quatre tramways, deux lignes de métros, 40 lignes d’autocars et les six lignes de TER de la métropole devront mettre en place une billettique commune cette année. « Des études sont en cours et devront l’être tout au long de l’année pour mettre en place ce dispositif, qui devrait, peut-être, voir le jour à la fin 2017 », lance Maxime Tommasini. Rien n’est donc encore sûr de ce côté-là.