[Sur la Route...] Halte mode chez Delphine Viellard

C’est sur les hauteurs de Marseille, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde et à l’ombre d’un généreux figuier que Delphine Viellard a installé son atelier. Une maison de poupée où elle fabrique artisanalement ses petits trésors d’élégance. Une halte « so chic » sur la Route des arts et gourmandises de Provence.

Après Paris et Londres, c’est à Marseille que Delphine Veillard a choisi, en 2002, de poser ses valises et d’y créer, trois ans plus tard, sa structure pour exercer son métier. Modiste. Un métier devenu rare qu’elle a appris « sur le tas », en partageant la passion d’une créatrice anglaise. Depuis, elle coiffe les élégantes de plumes, de rubans et de sisal, à l’occasion de cocktails chics et de cérémonies raffinées. « J’ai créé mes propres systèmes d’attache car idéalement, on ne doit pas sentir le chapeau sur soi. » Délicatement posé, il personnalise la silhouette. Et en découvrant les créations de Delphine Viellard, on peut regretter de ne pas en voir plus dans la rue. « Avec ce type d’accessoire, on a tout de suite un autre maintien. Ça donne tout de suite un plus. Plus d’allure, plus de charme, plus de féminité » poursuit notre conseillère en style, car Delphine Viellard ne fait que des chapeaux, elle est d’un excellent conseil pour « trouver le bon ton entre la robe et les accessoires, former un tout harmonieux car visuellement, il faut absolument voir l’idée d’un ensemble. »

Du sur-mesure jusque dans les coloris

On peut se demander d’où vient cette idée de faire des chapeaux au XXIe siècle… Elles ne sont plus qu’une cinquantaine en France et « petite, j’aimais déjà créer, se souvient Delphine. Puis j’ai travaillé dans le milieu de la mode, je m’occupais des défilés, des relations presse, je sélectionnais les accessoires… » Chez Balenciaga, pour Lecohanet Homant, Lancôme puis Guerlain… : cela forme un œil d’experte. « Quand on vient me voir pour un mariage, par exemple, la plupart du temps on pense à une capeline. Mais la capeline, c’est large, ça peut parfois écraser la silhouette et surtout ce n’est pas très pratique pour faire la bise. Pour créer un chapeau, je pense aussi aux gens qui vont se trouver autour et j’imagine ainsi la pièce sous toutes ses faces. Car un chapeau, ça se voit aussi de derrière et de côtés… »

Chaque réalisation de Delphine Viellard est une pièce unique qui peut être accompagnée d’un sac ou d’une pochette assortis, également faits main. Et comme elle teint elle-même les matières – crin, fibre de banane, sisal, bental… - , elle arrive ainsi à créer le coloris en parfaite harmonie avec la tenue. « J’aime beaucoup amener la personne là où elle n’irait pas. Elle dit souvent en arrivant que les chapeaux, ce n’est pas pour elle, mais en partant que jamais elle pensait que ça lui irait aussi bien ! Généralement, un seul essayage suffit. Elle vient et elle repart avec son chapeau. C’est une question de confiance entre elle et moi. » Et si vous souhaitez réutiliser le vôtre pour un nouvel événement, Delphine Viellard sait aussi le transformer en moins de deux. Car la vie en chapeau, on y prend vite goût. La preuve : une de ses clientes en a déjà commandé six.

En 2014, Delphine Viellard a été associée à l’exposition du musée Borely La Mode aux courses – Un siècle d’élégance 1850-1950, et a organisé, en 2015, un grand rendez-vous de l’élégance où les chapeaux rivalisaient de beauté et d’originalité. « J’aurais tellement aimé que quelque chose de chic et d’élégant se poursuive de la sorte à Marseille. Comme un mini Prix de Diane. » À défaut, c’est sur les plages, cet été, que l’on pouvait voir ses dernières créations : sa première ligne de chapeaux de paille. Car un chapeau, ça peut servir aussi à protéger…