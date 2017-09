[Sur la Route...] Halte insolite à la Brasserie de la Plaine

En descendant la rue Saint-Pierre depuis la Plaine, dans un petit local du numéro 16, le jeudi est un jour primordial. Derrière la devanture peinte en rouge, passé les piles de cartons, de grandes cuves brillantes attendent patiemment qu’on remplisse leur ventre en inox de kilos de malt. Car le jeudi, c’est jour de brassage à la Brasserie artisanale de La Plaine. Une halte originale, en plein centre-ville de Marseille, sur La Route des arts et gourmandises en Provence.

« On a commencé à brasser à la maison, pour nous et pour les copains, mais très vite, nos compagnes ont vu leur cuisine envahie par nos casseroles et elles ont un peu râlé. On a donc ouvert une première micro brasserie, à la Plaine, c’est là qu’on habite et c’est facile pour aller travailler », se souvient Sylvain Perrot. C’était il y a déjà quatre ans. Depuis, les bières de La Plaine ont conquis le quartier le plus festif de la cité phocéenne et bien au-delà.

À la tête de cette brasserie locale et artisanale, le Lyonnais Sylvain Perrot et le Lillois Salem Haji. Marseillais depuis une quinzaine d’années, les deux compères ont quitté leur univers professionnel respectif - médical et humanitaire pour le premier, marine marchande pour le second – « à l’âge où l’on peut encore bifurquer. » S’ils ont démarré avec trois recettes, aujourd’hui ils en produisent six régulièrement et autant en séries limitées, comme la bière de Noël ou la Belle de mai, leur bière de printemps. « Nous avons deux blondes, une blanche et une ambrée, une IPA outrancièrement amère et une parfumée à la violette » poursuit Sylvain Perrot. 90% de la production est vendue sur la ville, au départ dans les lieux cultes et les petits supermarchés du quartier, puis dans les caves spécialisées, cafés, restaurants, mais également sur Aix, Aubagne ou Pertuis qui ont mis très vite les bières de la Plaine à leur carte. Depuis, « nous avons lancé le label AOQ – appellation d’origine de quartier – et nous allons nous atteler à réunir d’autres petits artisans producteurs, ici comme ailleurs, pour diffuser cette qualification » et qui traduit bien leur état d’esprit. Tout comme leur exigence pour les matières premières utilisées : « tout est bio même si seulement trois de nos bières portent le label. C’est un choix déjà pour nous protéger nous-mêmes lors du travail et protéger nos consommateurs » explique Sylvain Perrot.

Des projets comme celui-ci, les brasseurs de la Plaine n’en manquent : soutenus par la Chambre de métiers et de l’artisanat, ils installeront, courant octobre, leurs cuves dans un nouveau local, plus grand, pour un premier brassin prévu début novembre. Quant au local rue Saint-Pierre, il sera plus encore ouvert au public avec, dès le mois de janvier 2018, l’ouverture d’une boutique de matières premières pour les brasseurs amateurs, mais aussi un centre de documentation et des cours de deux niveaux : pour un apprentissage, ce qui existe déjà une fois par mois, et pour brasseurs passionnés autonomes. « Peut-être même proposer une formation « professionnalisante » qui manque aujourd’hui dans le secteur, souligne le brasseur. Nous restons fidèles au quartier et aux gens qui nous ont permis de démarrer. Ici, le brassage se poursuivra pour des bières éphémères comme la bière du mois. Nous avons rejoint également le collectif Provence Bière Connection et avec des cavistes spécialisés, nous réfléchissons tous ensemble à la mise en place d’une filière brassicole en PACA, notamment pour les ingrédients clés comme le blé et le malt ».

Entre Marseille et la bière, c’est une histoire qui est en train de renaître. Un patrimoine riche puisqu’au début du XXe siècle, comme l’indique Sylvain Perrot, « la ville comptait 5 000 brasseurs et plus qu’une vingtaine dans les années 80 ». Certains se souviennent peut être, de la Brasserie Le Phénix, rachetée par Heineken, dans le quartier de la Valentine, ou de la Brasserie de Lyon, disparue dans les années 80. La Halle Velten, qui abrite aujourd’hui la Cité de la musique, était elle-aussi une brasserie – Les Brasserie de la Méditerranée créées par le sénateur marseillais Geoffroy Velten, issu d’une famille de brasseurs alsaciens. La Plaine est inscrite désormais sur la carte de fabrication de belles « mousses » locales… et artisanales.