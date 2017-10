[Sur la Route…] Halte déco chez Laurent Rotger

Jeux d’harmonie ou de contrastes, effets de matière, s’il suffit d’un peu de tissu pour changer l’ambiance de tout un salon, d’une chambre ou d’un bureau, faut-il encore savoir le poser. C’est tout ce savoir-faire du maître-artisan tapissier Laurent Rotger qui donnera une nouvelle vie aux fauteuils reçus en héritage ou chinés dans les brocantes. Imprimés, fleuris, à pois, à carreaux ou à rayures, tous les motifs sont bons pour faire une halte très déco dans sa boutique aixoise Aux rêves d’intérieur, sur la Route des arts et gourmandises.

« J’ai découvert ce métier grâce à la télévision ! Je voulais exercer un métier manuel et j’ai vu un reportage, à l’époque c’était sur la Cinq. Le lendemain, j’allais voir la conseillère d’orientation de mon collège et elle m’a dit « Mais où vais-je bien pouvoir te trouver cette formation ? » Quelques jours plus tard elle m’annonçait qu’elle avait trouvé, à Marseille en plus. »

C’est donc au lycée Poinso Chapuis, dans le 8e arrondissement de Marseille, que Laurent Rotger a passé ses premiers diplômes de tapissier. Puis, pendant neuf ans, il poursuivra sa formation sur la route du compagnonnage : une des plus belles façons d’apprendre le métier qui le mena aux quatre coins du globe. À Lyon, Albi, Paris, Toulouse, Lille, Orléans, Strasbourg, en Bretagne, à La Réunion mais aussi au Canada, en Allemagne, à Florence, Londres, New-York et toute une année en Australie. « Chaque artisan a son savoir-faire, ses techniques, parfois ancestrales et issues de traditions locales, et les matériaux sont également différents. C’est cet échange de procédés qu’on va chercher dans le compagnonnage » se souvient Laurent Rotger.

De retour en Provence, le maître tapissier reprend alors l’atelier aixois du 27 boulevard Aristide-Briand, et crée Aux rêves d’intérieur. Un nom d’enseigne qui souffle à l’oreille du visiteur le bonheur de trouver là le style et les matières qui vont s’assortir à son décor. Ici, on travaille dans les règles de l’art et avec près d’une quinzaine de maisons spécialisées parmi lesquelles Pierre Frey, Braquenier, Nobilis, Manuel Canovas…. Il faut bien le regard du spécialiste et son expérience pour guider le client face à un choix si vaste de textures et de coloris qui varient à l’infini.

Autrefois, le métier de tapissier était exclusivement réservé aux hommes car « la technique du guindage est particulièrement éprouvante quand il faut faire passer à bout de bras un ressort de 17 cm à 13 cm, sachant qu’en moyenne un canapé comporte 16 à 17 ressorts de la sorte. Ou quand il faut tendre les toiles. » Les garnitures se font en crin, désormais plus souvent végétal (feuille de palmier, fibre de coco…) qu’animal, ou en mousse. « Avec la mousse, le confort est immédiat mais la durée de vie est plus courte. On compte approximativement 20-25 ans pour la mousse, contre 30 à 40 pour le crin », précise Laurent Rotger.

Si sa clientèle est composée majoritairement de particuliers, les sociétés du luxe, les grandes entreprises et les collectivités s’adressent également à lui. Il a participé au chantier de restauration du château Borely, à Marseille, et parmi toutes ses références, on trouve l’hôtel des Augustins, la Villa Gallici à Aix-en-Provence, le château de Berne à Lorgues, l’hôtel de Fontenille à Lauris, le Sofitel Vieux-Port, les mairies d’Aix-en-Provence, de Marignane, de Châteauneuf-le-Rouge, de Puy-Sainte-Réparade…, et d’autres, plus inattendues, comme des fauteuils de dentiste, les canapés de la discothèque le Trolley-Bus à Marseille ou encore les sièges de Quick, Mc Donald ou KFC lorsque ces fast-foods s’implantent ou rénovent leurs locaux. Une liste impressionnante qui illustre bien la palette des services de la maison. Et plus encore car Laurent Rotger peut dessiner et réaliser tout un canapé si vous ne trouvez pas assise à votre goût dans le commerce. « À chaque fois, l’aventure est différente » reconnaît-il avec plaisir.