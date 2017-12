[Sur la Route...] Halte coquette à l’Atelier Andréani

Pour aller d’Endoume, son quartier natal, à La Penne-sur-Huveaune, où il vient d’installer son nouvel atelier, Renaud Andréani n’a pas pris le chemin le plus court mais le plus artistique. Quoi de plus normal pour ce céramiste bijoutier qui fait partie désormais de La Route des arts et gourmandises. Une halte dans son atelier qui séduira les Métropolitaines en quête de bijoux design pour accessoiriser leurs tenues favorites.

Renaud Andréani a toujours eu envie de travailler un matériau et c’est avec le bois qu’il commença. L’ébénisterie d’art l’amènera jusqu’à Paris où il fit un passage par la célèbre École Boulle puis lui donna son premier emploi à Aubagne, dans un atelier de céramique qui recherchait justement un sculpteur pour réaliser une fresque en bas relief. Pour Renaud, c’est alors la découverte d’un autre matériau, qu’il ne quittera plus : la terre. Sur ce territoire privilégié pour les métiers de la terre et du feu, se trouve l’École de céramique de Provence et Renaud Andréani y obtiendra ses diplômes de tourneur puis de décorateur en céramique.

Après neuf années passées comme chef d’atelier, spécialisé dans le tournage en série, il se décide à ouvrir son propre atelier, sur Aubagne, « mais je voulais faire les choses rapidement avec peu d’investissement pour voir si ça tenait la route. » Alors, il confectionna son premier four dans un bidon en fer … « pour voir si ça fonctionnait et si ça ne faisait pas péter la maison. » Rien n’a sauté, fort heureusement. Et comme son épouse aimait les bijoux, comme beaucoup de femmes, c’est dans ce domaine qu’il a choisi d’exprimer sa créativité. « Le bijou en céramique existait déjà, précise-t-il, mais je souhaitais le moderniser. J’aime les lignes pures, les formes simples et les couleurs, et c’est tout cela que je voulais retrouver dans mes bijoux, sans les compliquer. » Commence alors pour Renaud l’aventure des marchés potiers et des salons d’artisanat d’art. L’accueil est bon « car nous étions peu nombreux à faire du bijou » et, du coup, le jeune artisan décide d’exposer à Bijhorca, le plus grand salon professionnel à Paris. « Je testais les bijoux sur ma femme et ses amies et comme ça fonctionnait, j’ai décidé d’investir mais la première expérience, en 2013, fut très difficile. Petit Aubagnais, quasiment invisible, avec une collection en raku plutôt particulière… Bref, ce fut un gros moment de désespoir. »

L’envie d’entreprendre chez Renaud Andreani est plus forte et il décide de retenter le coup, en septembre 2014, avec une nouvelle collection. Pour cela, le céramiste bijoutier investit dans un nouveau four (le seau était abandonné depuis longtemps, ndlr) et développe pendant six mois un nouveau process. La « touch » Andréani est trouvée : un bijou contemporain et de belles couleurs comme il le souhaitait, « et là, on rentabilise enfin avec trente implantations un peu partout en France – Bretagne, Normandie, Nord – et pas mal en Belgique. » Lors de l’édition suivante, vient s’ajouter un concept-store avec ses quatorze boutiques en Angleterre. Et en septembre dernier, le succès est enfin au rendez-vous avec son nouveau modèle qui inclut un aimant dans les deux parties. « Ce qui est incroyable, c’est que j’avais ce modèle dans le placard depuis cinq ans. Il fallait trouver le bon fournisseur. Pour cela, j’ai appelé une quinzaine d’entreprises et quand on a enfin trouvé le fermoir que je voulais, j’ai pu réaliser mon concept de bijou aimant. »

Avec ses bracelets à mémoire de forme, et désormais son fermoir aimanté, Renaud Andréani apporte la preuve que l’innovation trouve aussi sa place dans les métiers d’art. « Depuis la rentrée, c’est un grand bonheur car nous sommes débordés. Ça fait énormément plaisir car on commence à nous faire confiance et le réassort arrive. » L’Australie, la Russie, Paris et Rome se sont ajoutées à la liste des distributeurs qui compte désormais une centaine de points de vente. « Je sais que le bijou de créateur est une niche, on m’a proposé de travailler pour la grande distribution mais je ne veux pas » affirme Renaud Andréani.Il fabrique toujours quelques petites pièces d’art de la table pour des clients privilégiés quand la préparation de ses collections lui laisse du temps mais ce qui lui tient le plus à cœur actuellement est de pouvoir accueillir dans son nouvel atelier-boutique, en cours d’installation à la Penne-sur-Huveaune. Et sa prochaine création…