[Sur la Route...] Halte gourmande à la Maison Casalini

Au pied du village de Fuveau, face à la Sainte-Victoire, Antonio et Luca ont installé la Maison Casalini où ils font revivre les recettes familiales de glaces et sorbets et en créent sans cesse de nouvelles. Avec pour seule exigence : la qualité des matières premières. Une halte s’impose sur la Route des arts et gourmandises de Provence.

« Pour les Français, les glaces italiennes sont celles qui sortent de la machine mais attention la glace artisanale italienne, c’est toute autre chose. En Italie, il y a environ 40 000 artisans glaciers. Je ne sais pas comment ça s’est passé historiquement mais les Italiens ont exporté leur crème glacée dans le monde entier » raconte Antonio Casalini.

L’histoire de la Maison Casalini commence à Castegnato Carducci, un village toscan où Giorgio, le père, ouvre en 1962 un bar glacier. « C’était une activité de saison, d’avril à septembre, alors mon frère Luca et moi sommes partis travailler chacun de notre côté mais toujours dans la glace : lui, à Karlsruhe, en Allemagne, moi, à Saint-Martin où j’ai vécu le passage de l’ouragan Luis. En 1999, je suis venu en France, à Saint-Tropez puis à Aix-en-Provence où j’ai ouvert le glacier San Giovanni. » En 2015, les frères Casalini choisissent d’installer leur laboratoire, entre Fuveau et Rousset, et d’y ouvrir dans la foulée une boutique-salon de thé. « Notre objectif est d’offrir à nos visiteurs la possibilité de déguster une glace d’exception à la maison ou sur place, avec vue sur la Sainte-Victoire », poursuit Antonio Casalini.

Dans ce laboratoire, Antonio et Luca produisent près de quatre-vingt recettes sur l’année, trente à quarante sont présentées au comptoir. Comme tous les produits d’excellence, les recettes sont simples : à base de lait frais et crème fraîche biologiques, et de matières premières rigoureusement sélectionnées pour donner le meilleur de leur saveur. « On les contrôle depuis la source et celles qui nous intéressent particulièrement, on les fait fabriquer. » Comme la pâte de noisettes réalisée par une coopérative ardéchoise qui fait tout, de la cueillette à la torréfaction réalisée au niveau souhaité par la Maison Casalini. « Et tous les mois, annonce Antonio Casalini, on souhaite faire découvrir un nouveau parfum de saison. » Le sorbet Rosé de Provence, en collaboration avec le vignoble Mistral, la glace à la figue et celle au miel et lavande sont venus s’ajouter à la carte cet été. Bientôt arrivera une nouvelle création à la bière de Provence. Des recettes exceptionnelles qui conjuguent secrètement innovation et tradition, disponibles également en gâteaux glacés. Cremino, Bambino, Caraibi… : ces derniers offrent la présentation idéale pour un repas dominical ou un instant festif. « Nos glaces sont 100% naturelles et plus digestes. Ainsi, on peut en manger à n’importe quel moment de la journée. »

En 1989, Luca Casalini a remporté le 1er Prix au salon international de la production artisanale de gelato et de pâtisserie (Sigep) avec sa réalisation au café. Mais son pêché mignon, c’est la pistache di Bronte qu’il sélectionne et ramène de Sicile : « J’en déguste tous les jours pour vérifier sa qualité » avoue-t-il avec un large sourire. Il est vrai qu’elle est exceptionnelle : voluptueuse à souhait, elle délivre délicatement son parfum qui reste longtemps en bouche. Une expérience gustative et gourmande à ne manquer sous aucun prétexte, quelle que soit la saison !