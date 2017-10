Robert Guédiguian, Eric Cantona, Djibril Cissé… ambassadeurs de l’étang de Berre

Ce mercredi 11 octobre Martigues lance le comité des ambassadeurs de l’étang de Berre, présidé par Robert Guédiguian. Une nouvelle étape dans la candidature de l’étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco.

Gaby Charroux, le maire de Martigues, député des Bouches-du-Rhône et président du conseil de territoire du Pays de Martigues, espère d’ici cinq ans minimum, voir inscrire l’étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco. « Cette candidature a pu choquer, a signifié Gaby Charroux, à l’occasion de son bilan de mi-mandat présenté le vendredi 6 octobre. Peut-être que beaucoup n’ont pas mesurer qu’elle était la portée de ce projet. C’est un beau sujet et non un cheval de bataille des législatives comme j’ai pu l’entendre, justifie-t-il. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons candidaté dans le domaine des biens mixtes naturels et culturels, car il y a une activité humaine, industriel, de loisir, de pêche… »

Le 6 février dernier Gaby Charroux présentait la structuration qui permettra de déposer l’inscription de l’Étang de Berre sur la liste indicative de la France par le comité des biens français du patrimoine mondial, première étape vers le classement du site au patrimoine de l’Unesco. Dans cette perspective, ont été créés une association de préfiguration, un fond de dotation, un conseil scientifique et un comité des ambassadeurs, avec lequel

« nous allons franchir une nouvelle étape, espère le maire. Nous en sommes aujourd’hui dans la phase de l’engagement des élus, des maires. Je suis allée voir Jean-Claude Gaudin qui m’a dit que c’était très intéressant, Martine Vassal m’a dit la même chose, les maires autour de l’étang de Berre sont, eux, un peu plus frileux. » Quant aux Gipreb (créé par Gaby Charroux) il est quelque peu sur la réserve, mais pour le maire de Martigues « il n’y a pas de concurrence il a complètement sa place dans ce projet », assure-t-il.

Pour ce lancement autour de Robert Guédiguian sont attendus quelques personnalités qui soutiennent la candidature de l’étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco, entre autres Eric Cantona, Djibril Cissé, Gilles Del Pappas, Arthur, Rock Rossi (Quartiers Nords), Karine Ferri, Patrick Fiori, Baptiste Giabiconi, Fabien Gilot…