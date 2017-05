Revoilà le e-pass culturel pour les lycéens et les apprentis

Supprimé il y a un an, car jugé trop cher et inefficace par le président démissionnaire de la Région, Christian Estrosi, l’e-pass jeunes fait son retour dans les blousons des lycéens et des apprentis de la Région, avec un crédit encore plus important à dépenser en biens culturels.

C’est en déplacement à Aubagne dans le cadre du 25e Printemps des lycéens et des apprentis que le Président délégué de la région Paca, Renaud Muselier, a annoncé le retour de la défunte carte culturelle pour les lycéens et apprentis régionaux. « Nous nous devions d’imaginer le pass du XXIe siècle, interactif, doté de plus d’offres et de services. Dès la rentrée 2017 entre les mains de nos lycéens et apprentis, cette innovation offrira un accès incomparable au monde de la Culture », déclare le candidat à la présidence du conseil régional.

Ce pass donnera accès à l’offre culturelle de la région pour 265 000 lycéens et apprentis. La nouvelle carte ne bénéficie pas seulement d’un nouveau look, puisqu’elle verra son crédit augmenté pour atteindre 60 euros, une somme à dépenser en livres, places de cinéma ou de spectacles. Plutôt étonnant de constater cette augmentation de dix euros quand l’ancienne carte fut supprimée en raison de son coût trop conséquent et de sa faible utilisation.

Pour remédier à ce dernier point noir, la majorité régionale a lancé le développement d’une application qui servira d’outil de diffusion d’informations et de bons plans. En outre, l’e-pass évolutif proposera progressivement des services dans les domaines du sport et de la santé. Pour compléter le tout, une offre sera mise en place afin de promouvoir les activités culturelles en partenariat avec les structures des différents départements de la région, comme le théâtre national de Marseille La Criée ou le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence.

En espérant que cet effort de démocratisation de la culture ne soit pas relégué aux fonds des cartables des étudiants des lycées régionaux, et suscite un enthousiasme à hauteur de l’investissement engagé.

Crédit photo: compte Twitter @regionpaca, et @RenaudMuselier.