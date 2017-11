[Réservez votre place] Danse, théâtre, musique : le choix du roi cette semaine

Le Malandain Ballet de Biarritz vient présenter, sur la scène du théâtre de l’Olivier d’Istres, Noé, la nouvelle création de Thierry Malandain pour 22 danseurs. Dans un style raffiné, le chorégraphe reprend le mythe du Déluge et offre une vision positive de la figure de Noé, porteuse d’espoir d’un nouveau monde, qu’il souhaiterait comme un humain collectif. Sur la Messa di Gloria de Rossini, entre néo-classicisme et facéties, un très beau moment qui va certainement conquérir le public cette semaine.

> samedi 11 novembre à 20h30

> de 30 € à 14 € / Réservation en ligne

On continue avec la danse avec Hervé Chaussard, chorégraphe et danseur associé à la saison du Pavillon noir cette année, qui présente à partir de ce mercredi 8 novembre, sa création Love Project. Une pièce chorégraphe sur le thème de l’amour qu’il soit platonique ou charnel. Autour du spectacle, deux rendez-vous sont programmés à Aix-en-Provence : une rencontre participative, le jeudi 9 à 18h, pour venir danser le slow selon les règles imposés par le Love Computer (entrée libre sur réservation), et un concret dansé, le vendredi 10 à partir de 22h, par le groupe Fantasy qui revisitera des chansons d’amour sous l’empreinte techno et invitera le public à venir se défouler (entrée libre sur présentation de sa place de spectacle).

> du mercredi 8 (complet) au vendredi 10 novembre à 20h30

> de 20 € à 8€ / Réservation en ligne

Le Grand Théâtre de Provence accueille pour deux représentations la chorégraphe Euh-Me Ahn avec Dancing Granmothers. Celle que l’on surnomme « la Pina Baush coréenne » est allée à la rencontre des grands-mères de son pays pour leur demander de danser sur les tubes de leur jeunesse. De là est né un « spectacle tourbillonnant d’énergie » que l’on peut découvrir en famille avec toutes les générations.

> les mercredi 8 et jeudi 9 novembre à 20h30

> de 35 € à 9 € / Réservation en ligne

Alexis Michalik revient au théâtre de Fos avec Le Cercle des illusionnistes et embarque les spectateurs dans un monde entre magie, cinéma, théâtre et illusion. Un récit où l’on apte du XIXe siècle aux années quatre-vint en un coup de baguette et qui fait revivre Jean-Eugène Robert-Houdin et Georges Meliès. Couronné par les Molières du meilleur auteur et du meilleur metteur en scène, et le Molière de la révélation féminine, on ne se trompe pas en y emmènent aussi les adolescents à partir de 14 ans pour un joyeux moment.

> vendredi 10 novembre à 20h30

> de 15 € à 8 € / Réservation en ligne

À Marseille, au théâtre du Gymnase, on découvre Charles Berling, acteur et metteur en scène du célèbre texte de Bernard-Marie Kholtès Dans la Solitude des champs de coton. Et face à lui, l’actrice Mata Gabin dans le rôle du dealer. À l’occasion de la création du spectacle, il déclara : « Je voudrais que l’on voie cette pièce non pas comme une œuvre intellectuelle extraordinaire, qui concerne seulement les connaisseurs de théâtre, fascine les milieux culturels mondiaux par son génie… je veux qu’elle atteigne les cœurs, que même une personne qui n’a jamais mis les pieds au théâtre puisse être touchée par ce que ça lui raconte de puissant, se dire : « comment se fait-il que cette pièce, dont je ne comprends pas tout, se rapporte à ce point à moi ? ». C’est capital pour moi, dans la mise en scène que je vais proposer, de faire en sorte qu’il s’agisse d’un théâtre populaire. »

À noter également la rencontre à la bibliothèque l’Alcazar avec Charles Berling, dans le cadre des conférences de l’université, vendredi 10 novembre à 17h30 (entrée libre).

> du mercredi 8 au vendredi 10 novembre, à 20h30

> de 35 € à 9 € / Réservation en ligne

Au TNM La Criée, Emmanuel Meirieu adapte le roman de Bruce Machart Des Hommes en devenir et livre sur scène des portraits d’hommes. De l’aide-soignant au directeur d’une scierie, en passant par l’auteur ou le chauffeur-livreur, ces hommes, dans une sorte de confession publique, plongent dans les drames qui ont bouleversé leurs vies. Une pièce saluée par la critique qui rappelle The Moth, véritable phénomène sociétal américain où des hommes et des femmes se réunissent chaque soir pour raconter leur vie en public.

Autour de ce spectacle, une rencontre « Bord de scène » est organisée avec Loïc Varaut (psychanalyste) et Hervé Castanet (professeur des universités), le jeudi 9 novembre après la représentation. Rencontre également, le vendredi 10 à 19h15, avec Sophie Vallas, professeure de littérature américaine. Enfin , pour les auteurs … en devenir, un atelier d’écriture sur les vies ordinaires aura lieu le jeudi 9 à 18h30, avec La Plume et l’image.

> mercredi 8 à 19h, jeudi 10 et vendredi 11 novembre à 20h

> de 25 € à 9 € / Réservation en ligne

Cinquante ans après Jacqueline Maillant, Fanny Ardant interprète la mondaine Coco Baisos : une veuve fantasque et sana morale, à la recherche d’un nouvel époux riche. En compagnie de Bernard Menez et Pierre Rochefort, elle sera sur la scène du Silo pour un joyeux Croque Monsieur, de Marcel Mithois dans une mise en scène de Thierry Klifa.

> les vendredi 10 et samedi 11 novembre à 20h30

> de 60 à 44 € / Réservation en ligne

Enfin, côté musique, c’est au théâtre du Sémaphore de Port-de-Bouc que la chanteuse et pianiste Sarah McKenzie débarque avec son quartet, dans le cadre du festival Jazz sur la ville. Blues, jazz, bossa : la jolie australienne propose une ballade sensuelle et mélodieuse à travers les standards et ses compositions originales.

> vendredi 10 novembre à 20h30

> 12 € et 8 € / Réservation au 04 42 06 39 09

À venir prochainement

> Bernard Pivot sera seul sur la scène du théâtre Le Comœdia d’Aubagne, mercredi 15 novembre. Il reste encore quelques places pour se délecter de Les Mots m’ont mangé, un texte écrit par admiration des écrivains, une déclaration d’amour fou à notre langue. Bernard Pivot y raconte la vie d’un homme qui, malgré ses succès de romancier – invitation à Apostrophes, consécration au Goncourt -, a toujours eu l’impression d’être mangé par les mots. Un hommage inventif, malicieux et drôle aux hôtes du dictionnaire.