[Réservez votre place !] Du rire, de l’émotion, du hip-hop ou du rock… : la sélection de la rédaction

Cette semaine, la diversité est de mise sur les scènes métropolitaines. Les comédiens célèbres côtoient les jeunes artistes, tous y mettent leur cœur pour vous divertir. Gomet’ vous invite au 22e festival russe du théâtre Toursky (voir plus bas). Alors soyez du voyage avec eux car « un comédien, comme tout artiste, est un explorateur.» (Ariane Mnouchkine)

√ Aix-en-Provence

Le Grand théâtre de Provence ouvre la semaine en musique avec, au programme, Ravel, Malher et Chostakovich interprétés par la Jungle Deutsche Philharmonie et la mezzo Michelle Breedt, à la voix puissante et ambrée, « particulièrement réputée dans ses rôles wagnériens et postromantiques ».

> du mardi 7 mars à 20h30

> de 35 à 6 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

Toujours au Grand théâtre de Provence après la musique, place à la danse du chorégraphe Emanuel Gat. Comme à son habitude, Emanuel Gat a demandé à ses danseurs de choisir un texte. Ce fut, cette fois, la chanson célèbre Sunny de Bobby Hebb et dont on entend les paroles au début du spectacle. La suite se crée à partir des improvisations des danseurs, aux côtés desquels Awir Leon, ex-danseur d’Emanuel Gat et performer réputé, joue de la musique électronique en live.

> vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30

> de 35 à 6 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

√ Aubagne

Au théâtre Le Comœdia, Chansons sans gêne est le troisième et dernier spectacle de Nathalie Joly en hommage à la chanteuse Yvette Guilbert qui lutta pour l’émancipation des femmes. Et c’est Simon Abkarian, présent la semaine dernière sur les planches marseillaises, qui signe la mise en scène d’un spectacle intemporel « où Yvette approche Janis Joplin, Nina Hagen, Catherine Ringer…» selon le théâtre. Nathalie Joly est accompagnée au piano par Jean-Pierre Gesbert.

> mercredi 8 mars à 120h30

> 13 et 9 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

Les concerts se suivent mais ne se ressemblent ! Au théâtre Le Comœdia, l’ensemble Musica Antica Mediterranea fête la Russie éternelle avec les plus belles chansons traditionnelles interprétées par la soprano Lidia Izossimova.

> dimanche 12 mars à 15h30

> de 13 à 9 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

√ Fos-sur-Mer

Pockemon Crew, c’est de l’énergie à l’état pur, et c’est communicatif ! Quand cette compagnie de danseurs hip-hop dirigée par le chorégraphe Riyad Fghani passe dans la région, il ne faut pas la manquer. #Hastag ou le symbole de la démesure « explore les comportements d’aujourd’hui où l’on arche les yeux rivés sur son écran plutôt que de regarder autour de soi ». Les yeux seront là rivés ce soir là sur la scène du théâtre de Fos.

> vendredi 10 mars à 20h30

> de 15 à 8 €

> réservations : 04 42 11 01 99 / billetterie en ligne

√ Grans

L’Espace Robert Hossein propose au jeune public de découvrir avec humour et poésie l’univers de l’hôpital pour enfants de La Timone. Le Tarot du grand tout de Lamine Diagne, parle de Slim, un jeune musicien qui accompagne son neveu dans la guérison en lui racontant tous les jours des histoires pour retourner au pays des songes. À partir de 7 ans.

> vendredi 10 mars à 18h30

> de 8 à 6 €

> réservations : 04 90 55 71 53

√ Istres

Après Aix-en-Provence, c’est au tour du théâtre de l’Olivier d’accueillir Emanuel Gat, sa compagnie et Arwin Leon (lire plus haut). Une soirée dynamique en perspective !

> samedi 11 mars à 20h30

> de 15 à 8 €

> selon disponibilités réservations : 04 42 56 48 48 / billetterie en ligne

√ Marseille

Le 22e festival russe du théâtre Toursky démarre cette semaine et avec lui, du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma et les célèbres cabarets russes qui prolongent la fête après chaque représentation. Un événement privilégié pour découvrir et apprécier tant de talents exceptionnels même si vous n’êtes pas russophones. En ouverture de cette nouvelle édition, les clowns du théâtre du Licedeï (Saint-Petersbourg) et leur nouveau spectacle Semianyki Express ou l’art d’embarquer dans un univers bien déjanté. Tout commence sur un quai de gare, au milieu de nulle part. Chef de gare, barman, serveuses…, les six comédiens mettent le mime au service d’un spectacle pour adultes qui peut s’apprécier aussi en famille, et les scènes défilent sans répit. À déguster sans faute.

> vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30

> de 34 à 23 €

> réservations : 04 91 02 54 54 ou 04 91 02 58 35



La famille Semianyki – Saison 2016/2017 par theatretoursky

JEU CONCOURS : Gomet’ vous invite au 22e Festival russe du théâtre Toursky Gagnez vos places pour deux personnes pour assister au récital de piano de Lovro Pogorelich le mardi 14 mars à 20h30. Un concert inoubliable par un géant du piano qui se produit très rarement en France ! Au programme de la soirée, deux pièces monumentales :

Les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky et Sonate N°8 en si bémol majeur opus 84 pour piano de Serge Prokofiev. Pour participer, il suffit d’envoyer votre nom par mail à contact@go-met.com et d’aimer la page Facebook de Gomet’

Les gagnants seront prévenus par mail, dans la limite des places mises en jeu. Retrouvez tout le programme du 22e Festival russe sur www.toursky.fr

Au théâtre national de Marseille La Criée, la semaine est sous le signe de la Terre avec deux spectacles consécutifs sur l’Afrique. Les Guerriers Masaï, Avant le départ des gazelles… de l’ethnologue Philippe Geslin, dans une mise en scène de Macha Makeïeff, relatent des voyages « où se mêlent exploration ethnologique, narration scientifique et imaginaire d’un explorateur poète, sur l’effacement des mondes ». Terre noire de Stefano Massini ou l‘épopée contemporaine d’un paysan sud-africain contre une multinationale. Une pièce engagée mise en scène par Irina Brook et jouée par Romane Borhinger et Hippolyte Girardot. À noter que le public pourra rencontrer Irina Brook et l’équipe après la représentation de vendredi, et que le samedi 11 mars sera une journée spéciale pour la Terre avec les deux spectacles et une conférence sur la planète bleue (tarif spécial pour la journée : 30 €)

> Avant le départ des gazelles, mardi 7 et mercredi 8 mars à 20h

> de 13 à 6 €

> Terre noire, jeudi 9 mars à 20h30, vendredi 10 et samedi 11 à 20h

> de 25 à 9 €

> réservations : 04 91 54 70 54 / billetterie en ligne

√ Port-Saint-Louis-du-Rhône

Vendredi, place au folk’n rock avec les soeurs jumelles Isaya originaires d’Aix, surnommées les Calamity Jane des temps modernes… L’Espace Gérard Philippe programme une soirée concert 1 ciné avec leur concert à 18h30 (!) suivi d’un buffet puis d’une projection d’un film surprise en lien avec le thème de la soirée, soit Folk’n Rock.

> vendredi 10 mars à partir de 18h30

> tarifs : de 10 à 6 € (concert seul) / de 15 à 8 € (pour la soirée complète).

> réservations : 04 42 48 52 31