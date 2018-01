[Réservez votre place] Thriller, faux-semblant ou romantisme sont au programme de la semaine

Cette semaine, tout est grand sur les scènes métropolitaines : les auteurs, les troupes, les comédiens… Voici notre sélection pour apprécier le talent des uns et des autres. Et on se souvient de la pensée de Sénèque : « La vie est comme une pièce de théâtre : ce qu’il compte, ce n’est pas qu’elle dure longtemps mais qu’elle soit bien jouée ».

Il fallait justement une grande comédienne pour interpréter la sincérité, le désespoir, l’ironie et la cruauté de Claire Lannes, cette femme qui a assassiné puis découpé en morceaux sa cousine. Et le metteur en scène Thierry Harcourt l’a trouvée en la personne de Judith Magre. Face à elle, Jacques Frantz et Jean-Claude Leguay tenteront de résoudre ce thriller écrit par Marguerite Duras et inspiré d’une histoire vraie. L’Amante anglaise se joue au Théâtre Toursky et on se délecte de cet angoissant mystère : qu’a-t-elle- fait de la tête de la défunte ?

> vendredi 19 janvier à 21h - 16, passage Léo Ferré – Marseille 3e

> de 38 € à 26 € - réservations au 04 91 02 54 54

Autre grand nom de l’écriture contemporaine, Christine Angot dont la pièce Dîner en ville sera sur la scène du TNM La Criée cette semaine. Écrite pour la Comédie de Valence à la demande de son directeur Richard Brunel, qui signe d’ailleurs la mise enscène, cette pièce est un regard plutôt impitoyable sur la société, les faux-semblants et les codes qu’il faut maîtriser lors de ces soirées où il faut se montrer. Cette fois, la soirée se déroule chez un producteur amateur d’art et de mode, en compagnie d’une actrice célèbre et de son compagnon ingénieur du son malheureusement au chômage, d’une femme médecin et de la directrice d’un théâtre, à quelques jours des élections présidentielles…

> du jeudi 18 au samedi 20 janvier à 20h – 30, quai de Rive-Neuve – Marseille 7e

> de 25 € à 10 € - billetterie en ligne

> Entre mot & image : rencontre à l’issue de la représentation du vendredi 19 janvier avec le metteur en scène Richard Brunel et Hervé Castanet, psychanalyste et professeur des universités.

Actrice de cinéma reconnue et primée, Bérénice Bejo fait ses premiers pas sur les planches avec la pièce Tout ce que vous avez voulu savoir de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Pattelière. Des pas appréciés depuis plusieurs soirs par le public du Théâtre du Gymnase, alors il faut en profiter encore cette semaine et découvrir cette Lucie, auteure à succès qui n’arrive plus à écrire depuis qu’elle est heureuse. Heureusement la vie est mal faite et l’arrivée de Thomas (Stéphane de Groodt), son nouveau voisin, va tout changer…

> mercredi 17 janvier à 19h, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 à 20h30, samedi 20 et dimanche 21 à 15h

> 4, rue du Théâtre français – Marseille 1er

> de 35 € à 9 € - billetterie en ligne

Danse

Quand une scène nationale accueille un centre chorégraphique national… Le public va apprécier la venue du Ballet de Lorraine au Théâtre des Salins-Scène nationale de Martigues dans un programme réunissant trois générations de chorégraphes incontournables : Merci Cunningham (Sounddance - 1975), William Forsythe (Duo – 1996) et le duo Cécilia Bengolea-François Chaignaud (Devoded – 2015).

> vendredi 19 à 20h30 et samedi 20 janvier 19h – 19, quai Paul Doumer, Martigues

> de 18 € à 8 € – billetterie en ligne

La Belle au bois dormant arrive au Grand Théâtre de Provence. Il n’en fallait pas moins pour accueillir le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg et ses 60 danseurs environ. Ça, c’est de la troupe ! Le livret de Marius Petipa a été étudié et réinterprété par le chorégraphe Jean-Guillaume Bart spécialement pour eux. Tutus et décors peints, technicité mais aussi émotion, prince et princesse, Fée Carabosse… : tous les ingrédients seront réunis pour faire briller les yeux des petites filles et de leur famille (à partir de 7 ans).

> vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018 à 20h30 – 380, av. Max Juvenal – Aix-en-Provence

> de 43 € à 10 € - billetterie en ligne

Hip-hop, breakdance, popping & locking sont quelques unes des techniques de danse employées par le chorégraphe Alioune Diagne pour nous raconter Les Aventures de Leuck. Sur de grand studio du Pavillon noir, ce lièvre malin, issu d’un conte sénégalais, partira à la découverte du monde et rencontrera d’autres animaux. C’est joyeux, dynamique et plein de surprises (à partir de 5 ans).

> mercredi 24 janvier à 14h30, samedi 27 janvier à 14h30 et à 16h30 – 530, av Mozart – Aix-en-Provence

> de 20 € à 8 € - billetterie en ligne

Musique

Découvrir le jazz manouche avec le groupe Coco Briaval Gypsi Swing est une occasion à saisir en ce début de semaine à l’espace Léo Ferré du Théâtre Toursky. La preuve : le premier soir est quasiment complet et le théâtre a eu la bonne idée de programmer une représentation supplémentaire. Cette aventure musicale familiale a commencé avec trois frères adolescents dans les 60 sui se poursuit toujours avec la nouvelle génération qui a rejoint ses aînés.

>mardi 16 et mercredi 17 janvier à 21h - 16, passage Léo Ferré – Marseille 3e

> de 30 à 4 € - réservations au 04 91 02 54 54.

La tournée des 50 ans de Julien Clerc passe par Marseille et, avec un si beau et vaste répertoire, elle sera certainement formidable. Les deux soirs prévus au Silo risquent fort d’être à guichets fermés. Mais qui ne tente rien…

> jeudi 18 et vendredi 19 janvier à 20h – 35, quai du Lazaret, Marseille 2e

> de 65 € à 45 €