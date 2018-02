[Réservez votre place] Tant de bons rendez-vous sur scènes cette semaine

Cette semaine, le choix va être cornélien tant la programmation des principales scènes métropolitaines est riche et diverse à souhait. Des rendez-vous quasiment incontournables. L’essentiel est de prendre place où bon vous semblera et de vous régaler ! Voici quelques suggestions.

Théâtre

À l’heure de la réforme du baccalauréat, il est urgent d’emmener son adolescent(e) découvrir Ferdinand, sa mère et son examinateur. Des personnages hauts en couleur pour un acteur, un conteur, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Philippe Caubère qui vit sur la scène du Théâtre du Jeu de paume son Bac 68. Une rencontre avec Philippe Caubère est organisée d’ailleurs le mercredi 7 février après la représentation (entrée libre).

>mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 février à 20h30, mercredi 7 février à 19h

> 21, rue de l’opéra – Aix-en-Provence

> de 35 € à 9 € - billetterie en ligne

Les Chiens de Navarre sont de retour au Théâtre du Gymnase, avec leur dernière création Jusque dans vos bras qui explore, sans filet, la question de l’identité nationale, puisque la particularité de la troupe est de laisser une grande place à l’improvisation. Au cours d’un pique-nique, se retrouveront quelques grandes figures historiques - de Marie-Antoinette à de Gaulle, en passant par Obélix… – et décortiqueront plus d’un préjugé sans complexe. Un sujet fort pour des acteurs fortiches.

> mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 février à 20h30 et mercredi 7 février à 19h

> 4, rue du Théâtre français – Marseille 1er

> de 21 € à 9 € - billetterie en ligne

Sur la scène intimiste du petit théâtre du TNM La Criée, six personnages, en quête de bonheur, cherchent leur place dans la société, tantôt déterminés, tantôt désespérés. Le Monde dans un instant est une fresque générationnelle écrite par Olivia Barron, mise en scène par Gaëlle Hermant et co-produite par le TNM La Criée.

> mercredi 7 février à 19h et du jeudi 8 au samedi 10 février à 20h

> 30, quai de Rive-Neuve – Marseille 7e

> de 24 € à 9 € - billetterie en ligne

> Rencontre à l’issue de la représentation du jeudi 8 février à 21h30 avec Gaëlle Hermant et l’équipe artistique

« Je voudrais qu’on me joue d’une façon simple et primitive… une chambre… sur l’avant-scène un divan, des chaises… et puis des bons acteurs qui jouent… C’est tout… Et sans oiseaux et sans humeurs accessoiresques… ça me plairait beaucoup de voir mes pièces représentées de cette façon-là », réclamait Anton Tchekov. Depuis 2011, le metteur-en-scène et comédien Christian Benedetti poursuit son projet de présenter toute l’œuvre dramatique de Tchekhov dans un jus particulier, sans accessoire ni fioriture scénique. La Cerisaie arrive au grand théâtre du TNM La Criée et le public participe, d’une certaine manière, à la redécouverte de ce texte éminemment contemporain.

> jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 février à 20h

> 30, quai de Rive-Neuve – Marseille 7e

> de 24 € à 9 € - billetterie en ligne



Rendez-vous au Théâtre des Salins-Scène nationale de Martigues avec un anti-héros, prétentieux et raté : Peer Gynt. Un des textes les plus célèbres de l’auteur norvégien Henrik Ibsen date de la fin du XIXe siècle mais n’a rien perdu de son actualité. Cinquante ans de voyages, de rêves, de mensonges, de trahisons et de quête de liberté, mis en scène par David Bobée, également directeur du CDN de Normandie-Rouen, et qui avait remporté un vif succès, ici même il y a quelques années, avec sa Lucrèce Borgia interprétée par Béatrice Dalle.

> jeudi 8 et vendredi 9 février à 20h30 – 19, quai Paul Doumer, Martigues

> de 18 € à 8 € – billetterie en ligne

Du théâtre avec une bonne dose d’humour, c’est Le Clan d’Eric Fraticelli qui se joue notamment avec Philippe Corti, au Théâtre de Fos-sur-Mer puis au Théâtre de l’Olivier à Istres. Des voyous corses maladroits et pittoresques qui, pour se rattraper financièrement, décident de kindnapper Sophie Marceau. Avec l’accent !

> vendredi 9 février à 20h30 – avenue René cassis – Fos-sur-Mer

> samedi 10 février à 20h30 – place Jules Guesde – Istres

> de 22 € à 9 € - billetterie en ligne

Danse

Au Pavillon noir, trois chorégraphes – Jozsef Trefeli, Gabor Varga et Mike Winter – invitent à découvrir une danse dynamique. Tout d’abord inspirée des danses traditionnelles hongroises, sur des rythmes basiques et complexes à la fois, Jink 103 provient de l’expression populaire quand deux personnes disent la même chose au même moment : «chips» pour les Français, «junk» pour les Anglais, «103» pour les Hongrois. Puis, place à Lift et ses portés non stop.

> jeudi 8 février et vendredi 9 février à 20h30 - 530, av Mozart – Aix-en-Provence

> de 20 à 8 € – billetterie en ligne

Les danseurs du Ballet national de Marseille et du BNMNext se déplacent au Théâtre Comœdia d’Aubagne pour une soirée répertoire. Deux pièces d’Emio Greco et Pieter C.Sholten au programme : Crisis et Le Corps du ballet (extraits). Cette dernière a été la première pièce créée par les deux chorégraphes lors de leur arrivée à Marseille. Un moment d’où se dégagent toujours autant d’énergie et de puissance, propres au style de la maison.

> vendredi 9 février à 20h30 – 13, cour Maréchal Foch – 13400 Aubagne

> de 14€ à 6 € - billetterie en ligne

Quant au Théâtre des Bernardines, il accueille cette semaine Abou Lagraa et ses danseur/danseuses avec Wonderfull One pour interroger, à travers un duo puis un trio, la place de l’homme et de la femme dans la société. De la fragilité de l’un à la force de l’autre…

> mercredi 7 février à 19h, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 février à 20h30 – 17, bd Garibaldi – Marseille, 1er

> de 20 € à 8 € - billetterie en ligne

Musique

C’est avec bonheur qu’on retrouve le trio Chanson plus bifluorée au Théâtre Toursky pour une Cuvée spéciale de leur humour musical. Nouvelles parodies et nouveaux sketches au programme de ce spectacle qui a rencontré un vif succès au festival Off d’Avignon.

>mardi 6 à 21h - 16, passage Léo Ferré – Marseille 3e

> de 34 à 20 € - réservations au 04 91 02 54 54

Le voyage musical se poursuit, De l’Arménie à l’Andalousie, grâce à la venue également au Théâtre Toursky de Levon Minassian et Juan Carmona, accompagnés de leurs compagnons de scène. Des chants et de la danse : quand les cultures se mélangent pour le meilleur…

> samedi 10 février à 21h - 16, passage Léo Ferré – Marseille 3e

> de 30 à 4 € - réservations au 04 91 02 54 54

Quant aux amateurs de jazz, toujours au Théâtre Toursky, ils apprécieront la venue de quatre artistes exceptionnels pour interpréter une œuvre emblématique : la Suite n°2 pour flûte traversière et trio jazz piano de Claude Bolling. Rendez-vous pris avec Soizic Patris de Breuil (flûte traversière), Pierre Coromp (piano), Olivier Lalauze (contrebasse) et Fred Mennillo (batterie), dans la salle Léo Ferré.

> mardi 13 février à 21h - 16, passage Léo Ferré – Marseille 3e

> de 30 à 4 € - réservations au 04 91 02 54 54

Classique, baroque et jazz : le chef d’orchestre David Grielsammer accoste au Théâtre des Salins-Scène nationale de Martigues, avec ses 36 musiciens du Geneva Camerata et le pianiste de jazz Yaron Herman pour un concert événement. Un programme singulier, ovationné à la Philharmonie de Berlin, et qui vient de faire l’objet du premier album de l’orchestre – Sounds of Transformation – à paraître ces jours chez Sony.

> lundi 12 février à 20h30 – 19, quai Paul Doumer, Martigues

> de 30 € à 15 € – billetterie en ligne

Au Grand Théâtre de Provence, de la « Grande musique » avec un enchaînement de rendez-vous dont nous ne citerons que les deux premiers. Tout d’abord, mardi 6 février, la Philharmonie Baden-Baden, dont la création remonte à 1460 !, sous la direction de Pavel Baleff interprètera Berlioz, puis, avec le violoncelliste Xavier Philips, Dvorák et Mendelssonh. Puis, retour pour la troisième fois de la saison, vendredi 9 février, de l’Orchestre national de Lyon, dirigé par Krzysztof Urbanski, avec, au piano, Jan Lisiecki, pour une soirée en compagnie de Mozart, Chopin et Lutoslawski. Avis aux m »romanes, ça continue la semaine suivante.

> mardi 6 février - tarif : de 35 € à 10 € - billetterie en ligne

> vendredi 9 2018 à 20h30 - tarif : de 43 € à 10 € - billetterie en ligne

> 380, av. Max Juvenal – Aix-en-Provence