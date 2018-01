[Réservez votre place] Spécial Danse avant le grand bal de MP2018

C’est par un grand bal que MP2018 Quel Amour ! ouvrira les festivités. En attendant l’invitation à danser pour tous, le mercredi 14 février, voici quelques rendez-vous sur scène ou à l’écran pour se mettre dans l’ambiance du mouvement.

Dans le cadre de la danse fait son cinéma, le centre chorégraphique national d’Aix-en-Provence-Ballet Preljocaj et les cinémas aixois organisent la projection du film mythique aux 4 Oscars et à la Palme d’or, All that jazz, que le spectacle commence, réalisé par Bob Fosse en 1979. En présence d’Angelin Preljocaj et avec l’intervention dansée du Ballet Preljocaj Junior.

> lundi 22 janvier à 20h – en VOST

> tarifs : de 6 à 4 € – Cinéma Le Cézanne – 1, rue Marcel Guillaume – Aix-en-Provence

Sur la scène grand studio du Pavillon noir, du hip-hop, breakdance, popping & locking pour raconter Les Aventures de Leuck, un lièvre malin issu d’un conte sénégalais qui part à la découverte du monde. Une chorégraphie joyeuse, dynamique et pleine de surprises, signée Alioune Diagne pour les enfants, à partir de 5 ans.

> mercredi 24 janvier à 14h30, samedi 27 janvier à 14h30 et à 16h30 – 530, av Mozart – Aix-en-Provence

> de 20 à 8 € - Billetterie en ligne

La formation istréenne Coline se produit au Merlan – Scène nationale de Marseille, rend hommage au chorégraphe Dominique Bagouet avec des extraits de sa dernière pièce So Schnell, et interprète la création d’Albin Richard. L’objectif de Coline est de former des danseurs interprètes professionnels et de les confronter à la réalité du métier. Le spectacle en fait partie.

> mardi 23 janvier à 20h30 et mercredi 24 janvier à 19h – Avenue Raimu, Marseille 14e

> de 15 à 5 € – Billetterie en ligne

Place aux danseuses exclusivement au Ballet national de Marseille avec Rocca, la version féminine de Rocco créée par Emio Greco et Pieter Scholten. De sœurs à amantes, d’amies à ennemies, sur la scène devenue ring, elles s’affrontent deux à deux.

> jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier à 20h30 – 20 bd Gabès, Marseille 8e

> de 15 à 10 € - Billetterie en ligne

Après avoir accueilli le CCN Ballet de Lorraine dans un programme qui réunissait trois générations de chorégraphes – Merce Cunningham, William Forsythe et le duo Cecilia Bengolea – François Chaignaud qui représente une très belle relève -, le Théâtre des Salins-Scène nationale de Martigues reçoit Bianca Li pour sa nouvelle création Solstice, présentée par la suite au Grand Théâtre de Provence. Toute la sensibilité de cette grande chorégraphe pour célébrer, avec ses 14 danseurs, la beauté du monde et l’urgence à sauver la planète. Incontournable !

> mardi 30 janvier à 20h30 – Théâtre des Salins à Martigues – de 18 à 8 € – Billetterie au 04 42 49 02 00

> vendredi 2 février à 20h30 – Grand Théâtre de Provence – de 35 à 10 € - Billetterie en ligne

Avis aux amateurs : ce sera chaud au Théâtre Toursky ! Direction les bas-fonds de Buenos Aires avec l’hommage rendu au célèbre Astor Piazzola par la Tango Metropolis Dance Company. Onze danseurs parmi les meilleurs d’Argentine et un quintet sur scène dans une chorégraphie de Pilar Alvarez et Claudio Hoffman, grandes pointures du genre.

> samedi 3 février à 21h – 16, passage Léo Ferré, Marseille 3e

> de 52 à 40 € – réservations au 04 91 02 54 54

Puis, retour au Pavillon noir, avec la compagnie Jozsef Trefeli pour découvrir une danse dynamique, inspirée des danses traditionnelles hongroises, sur des rythmes basiques et complexes à la fois. Jink 103 provient de l’expression populaire quand deux personnes disent la même chose au même moment : «puces» pour les Français, «junk» pour les Anglais, «103» pour les Hongrois.

> jeudi 8 février et vendredi 9 février à 20h30 - 530, av Mozart – Aix-en-Provence

> de 20 à 8 € - Billetterie en ligne