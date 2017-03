[Réservez votre place] Une semaine sur les scènes métropolitaines sous le signe de la diversité

Du théâtre, bien sûr, mais aussi de la danse, du fantastique, du rire : les scènes de la métropole vous proposent un large choix de spectacles pour passer une agréable soirée printanière. En famille si vous le souhaitez. Mais dépêchez-vous car les salles se remplissent vite avec des affiches si distrayantes.

√ Aix-en-Provence

La Grenouille avait raison ou l’univers du conte des frères Grimm Le Roi grenouille revisité par James Thierrée, petit-fils de Chaplin et césarisé pour son rôle dans Chocolat. C’est singulier, inclassable et à partager en famille dès 8 ans au Grand Théâtre de Provence.

> du mercredi 22 au samedi 25 mars à 20h30

> de 35 à 9 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

Le Pavillon noir accueille Ad Noctum, la pièce chorégraphique de Christian Rizzo qui effleure menuet, tango, slow, ces pas qui se pratiquent à deux. Christian Rizzo est le directeur du centre chorégraphique national de Montpellier.

> vendredi 24 à 20h30 et samedi 25 mars à 19h30

> de 20 à 8 €

> réservations : 04 42 93 48 14 / billetterie en ligne

Si avec Horace, il est question du malheur de deux familles qui s’affrontent sous la plume de Corneille, la mise en scène de Renaud Marie Leblanc va à l’essentiel pour recentrer la pièce sur l’intrigue, sur les ressemblances et les différences des couples d’Horace et de Curiace. C’est au théâtre du Jeu de Paume et à proposer aux adolescents à partir de 14 ans.

> du mardi 21 au samedi 25 mars à 20h30, sauf mercredi 22 à 19h

> de 21 à 9 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

√ Istres

Au théâtre de l’Olivier, Ahmed Madani poursuit son exploration des jeunes Français vivant dans des zones sensibles. Sa nouvelle création - F(l)ammes - donne la parole aux jeunes femmes «la partie la moins visible des minorités visibles » et nous fait entendre leurs rêves, leurs peines et leurs joies.

> mardi 21 à 20h30

> de 10 à 6 €

> réservations : 04 42 56 48 48 / billetterie en ligne

√ Grans

Sur l’écran, la projection de la bande dessinée Le Tour de valse, de Ruben Pellejero et Denis Lapiere, sur scène, la musique live de Tony Canton et Jean-Pierre Caporossi. Une expérience originale qui entraîne le public dans l’histoire d’amour poignante sous Staline entre Vitor, déporté en 1946, et Kalia, sa femme, qui part à sa recherche en Sibérie.

> vendredi 24 à 20h30

> de 10 à 6 €

> réservations : 04 90 55 71 53 / billetterie en ligne

√ Marseille

C’est quasi-complet mais on tente sa chance pour rire de bon cœur cette semaine au théâtre national de Marseille La Criée qui accueille Bigre, un spectacle sans paroles qui raconte les petites aventures de trois voisins/voisine, héros du quotidien, installés chacun dans leur chambre de bonne sous les toits. Entre Buster Keaton et Les Deschiens, c’est «affreux, sale et méchant » mais terriblement touchant et drôle.

> jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h

> de 25 à 9 €

> réservations : 04 91 54 70 54 / billetterie en ligne

Du rire encore et toujours avec, cette fois, le Marseillais Jeff Carias qui rencontre Dieu en personne sur la scène du Quai du rire, mais voilà Dieu est une femme et c’est Mina Merad, la « petite » sœur de Kad Merad, qui monte pour la première fois sur les planches. Si Dieu le veut remet les racistes misogynes à leur place pour le plus grand plaisir du public.

> jeudi 23 à 20h, vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h et à 21h30

> de 16 à 12 €

> réservations : 04 91 33 28 54 66/ billetterie en ligne

Pour la danse, rendez-vous sur la scène nationale Le Merlan avec Rock’n Chair d’Arthus Perole. Un spectacle interactif réservé à 180 spectateurs-joueurs qui participent à l’élaboration de la chorégraphie, sous forme de cinq manches comme une compétition. Des cartes à jouer ou plutôt à danser des mouvements, des rythmes, dans des espaces. Le tout sur la musique des Doors ! Un moment très chouette pour jeune public et adolescents à partir de 8 ans, programmé dans le cadre de + de Danse avec le studio Klap.

> mardi 21 à 20h30 et mercredi 22 mars à 19h

> de 15 à 5 € / Tarif famille : 5€ la place pour 2 adultes max. avec enfant de 4 à 18 ans.

> réservations : 04 91 11 19 20 / billetterie en ligne

Enfin, la venue exceptionnelle de la troupe de ballet Igor Moïsseïev au théâtre Toursky, dans le cadre du festival russe, est l’événement du week-end mais là aussi, il faut tenter sa chance car le spectacle se joue l’heure actuelle à guichets fermés… Fort heureusement, il reste les soirées cabaret, très animées, pour goûter, avec ou sans repas, à la culture russe et les séances de cinéma gratuites, avant la fin du festival ce samedi 25 mars.

> vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h30

> réservations : 04 91 02 58 35

√ Martigues

Jonglerie, acrobatie, « scratch » et humour seront de mises dans Attached, une performance du duo circassien Tiger Circus au théâtre des Salins. Exploration de l’effet papillon ou comment les actions de l’un peut intervenir dans la vie de l’autre. C’est drôle et interactif. À partir de 8 ans.

> samedi 25 mars à 19h

> tarifs : de 12 à 8 €

> réservations : 04 42 49 02 00 / billetterie en ligne

√ Miramas

Avis aux adultes : voici un spectacle en direction du jeune public à voir même sans enfant pour sa poésie et ses ingéniosités scéniques. Chotto Desh, le conte initiatique du chorégraphe anglais d’origine bangladaise Akram Khan évoque les souvenirs d’un enfant élevé entre deux cultures. C’est beau et c’est au théâtre de la Colonne (voir le teaser ci-dessous)

> mardi 21 mars à 19h

> tarifs : de 10 à 6 €

> réservations : 04 90 50 66 21 / billetterie en ligne

√ Port-Saint-Louis-du-Rhône

Francis Perrin est sur la scène de l’Espace Gérard Philippe pour un Molière malgré moi. Un hommage vibrant au grand homme que fut Molière par celui qui a interprété tant de fois ses personnages à la Comédie-Française. L’auteur-comédien, seul sur scène, nous fait découvrir un Molière insoupçonné. À voir en famille.

> samedi 25 mars à 20h30

> tarifs : de 30 à 14 €

> réservations : 04 42 48 52 31 / billetterie en ligne

√ Salon-de-Provence

C’est un autre Francis qui se produira sur la scène du théâtre Armand : Francis Huster joue de tout son charme Avanti, une comédie romantique de Samuel Taylor. En compagnie d’Ingrid Chauvin et Thierry Lopez.

> dimanche 26 mars à 16h

> tarifs : de 35 à 28 €

> réservations : 04 90 56 00 82 / billetterie en ligne