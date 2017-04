[Réservez votre place] Faites le plein de spectacles avant les vacances

Cette semaine, on salue aussi les femmes. Comédiennes, danseuses, humoristes ou chorégraphes, elles sont bien présentes parmi lesquelles Emmanuelle Devos, Emmanuelle Béart, Noëlle Perna, Marion Matin… Et il faut en profiter, les vacances scolaires approchent et entraînent avec elles, bien souvent, une petite pause du côté des théâtres. Alors, on laisse tomber le petit écran pour vibrer un instant avec ces artistes car si « l’art de jouer la comédie, c’est l’art de se détendre » (Charlie Chaplin), cela vaut également pour le public.

√ Aix-en-Provence

Quand le langage de la danse s’enrichit du langage tout court, ou inversement, l’exploration est complète et c’est l’approche que défendent Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth avec leur compagnie Toujours après minuit. Esmerate ! (Fais de ton mieux !) est comme «une symphonie du chaos avec l’illusion de vivre». Sur la scène du Pavillon noir cette semaine, huit acteurs-danseurs, dont les metteures-en-scène chorégraphes, endossent tous les costumes pour y voir plus clair dans toute une palette d’états et de sentiments : de l’inquiétude au bonheur en passant par l’instabilité, l’extase ou l’effroi.

Également au Pavillon noir, après leur passage à Marseille, on retrouve les quatre danseurs de la compagnie F dans le spectacle interactif Rock’n Chair d’Arthus Perole, où le public, à partir de 8 ans, participe à l’élaboration de la chorégraphie sous forme de cinq manches telle une compétition. Des cartes à jouer ou plutôt à danser des mouvements, des rythmes, dans des espaces. Le tout sur un enregistrement live des Doors ! Un moment très chouette à partager en famille, prolongé le samedi par un atelier d’arts plastiques autour de la pièce, pour les 6-10 ans, animé par Valia de Kids & Sens.

√ Fos-sur-Mer Après le Silo à Marseille, voici Philippe Lellouche et Gérad Darmon sur la scène du théâtre de Fos pour Tout est à refaire. Enfin presque, puisqu'on ne refera pas le pitch mais tout est écrit ci-dessous sauf les informations pratiques qui diffèrent (dont les tarifs !).

√ Grans

Sarah Doraghi, que le public connait peut être pour ses chroniques sur le plateau de Télématin, nous raconte là trente ans de sa vie avec beaucoup d’humour et un sens aigu de l’observation. De son départ d’Iran lors de la révolution jusqu’à l’obtention de son passeport français. Cette fois, elle vient sur la scène de l’Espace Robert Hossein présenter aux spectateurs qui auront laissé le petit écran sa série de portraits aussi touchants que réalistes.

√ Istres

Dans le cadre du temps fort Le Train bleu, le théâtre de l’Olivier accueille la chorégraphe Marion Motin. Celle qui signe les chorégraphies de Stromae et de Christine and the Queens. Yeah ! In the middle embarque ses six danseuses et elle-même dans une pièce au rythme des Doors (décidément…), de Lhasa ou des Pixies.

La danse de cabaret, avec plumes, paillettes et strass, est le thème surprenant que propose la chorégraphe danseuse de music-hall Balkis Moutashar, à travers la carte blanche qui lui est offerte. Un duo programmé également dans le cadre du Train bleu au Magic Mirrors. À partir de 15-16 ans ans.

√ Marseille

Le premier écrit, le second met en scène, les deux interprètent ces deux amis qui se retrouvent un soir sur une terrasse de café et qui vont vivre une drôle d’expérience : celle de remonter le temps. Tout est à refaire est une comédie de Philippe Lellouche, mise en scène par Gérard Darmon. Avec Ornella Fleury, le trio est au complet et sera sur la scène du Silo. Quelques rares places encore disponibles, ou sinon ils seront également à l’affiche du théâtre de Fou le samedi (voir plus haut).

Elle revient sur scène après plus de dix ans d’absence et pour cela, elle a choisi la pièce Éric von Stroheim, écrite par Christophe Pelet et mise en scène par Stanislas Nordey. Elle, c’est Emmanuelle Béart, une femme d’affaires haut placée qui, avec Laurent Sauvage et Thomas Gonzales, s’interroge que l’avenir de leurs relations amoureuses plutôt ambiguës. Rendez-vous au théâtre du Gymnase.

Le 6e jour est à l’affiche du théâtre des Bernardines toute la semaine. Si vous n’avez pas encore vu cette pièce qui a été joué plus de 350 fois, c’est l’occasion. Une version poétique et amusante de la Genèse, à travers le regard et les gestes d’un clown femme ou une femme clown - Arletti alias Catherine Germain – qui tente de comprendre ce jour où l’aventure de l’homme a commencé. Texte et mise en scène co-signés avec François Cervantes. À voir avec ses adolescents, à partir de 12 ans.

Le théâtre national de Marseille La Criée accueille Bella Figura, une pièce écrite et mise en scène par Yasmina Reza. Créée tout d’abord en 2015 par Thomas Ostemeier, cette fois, le ton choisi est plus « léger ». Sur un parking, un couple se querelle. Un couple illégitime qui sera rejoint de façon inattendue par trois autres personnes, dont l’une des amies de la femme de l’amant. Un brin vaudevillesque qui n’enlève en rien l’analyse plus profonde des personnages et de leurs sentiments exacerbés. Et une belle distribution avec Emmanuelle Devos (photo en Une),

Les plus jeunes (dès 2 ans) ont droit eux aussi à leur grand moment théâtral, toujours au théâtre national de Marseille La Criée avec le retour de White, un conte tout en blanc où il est question de couleurs… de la vie. C’est servi par l’une des meilleures compagnies de théâtre pour enfants anglaise, qui a qui a d’ailleurs était primée en 2011 comme meilleure production pour les enfants aux Théâtre Awards de Grande-Bretagne et il ne fait pas hésiter,

Quand l’avenir est incertain et qu’on a la rage de vivre, que fait-on ? C’est la question qui se pose à chacun des quatre frères – Dali, Mo, Taco et Nour – qui rêvent d’un ailleurs, certainement meilleur. Pourquoi mes frères et moi on est partis est un texte fort d’Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre, servi par une belle interprétation. Et c’est sur la scène du théâtre Toursky.

Enfin, au théâtre du Merlan, il est question des victimes révélées par l’affaire du Mediator à travers le destin de Claire qui, obsédée par son poids, s’effondrera après 7 ans de traitement devant son fils. Mon Cœur de Pauline Bureau est tiré du livre d’Irène Frachon (Médiator 100mg, combien de morts ? aux éditions Dialogues) est à voir à partir de 15 ans.

