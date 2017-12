[Réservez leurs places] Un avant-goût de fêtes avec une semaine de spectacles

La plupart des scènes métropolitaines sont encore en activité avant de prendre quelques jours de congés. Certaines programment d’ailleurs des spectacles réjouissants, étonnants, voire époustouflants. Sans oublier les rendez-vous sur les places publiques tout illuminées. On sort en famille, faire le plein de rire et d’émotions sans modération. Ça réchauffe !

Mardi : Les Semianyki de retour au Jeu de Paume

Si vous n’avez jamais emmené vos enfants à la rencontre de la famille Semianyki, le théâtre du Jeu de Paume, à Aix-en-Provence, vous en donne l’occasion. Et il ne faut pas rater ces moments de poésie, dans une version contemporaine de l’art clownesque russe, où la dérision côtoie le rire avec un talent. Laissez vous embarquer dans les délires du père, de la mère et des trois enfants, tous aussi déjantés les uns que les autres.

>> du mardi 19 au samedi 23 décembre à 20h30, sauf mercredi à 19h

>> de 9€ à 35 €

>> Réservations au 08 2013 2013

Mercredi : Derniers tours de manège de la saison à OK Corral

Parce qu’il faut bien qu’on le trouve ce Père Noël alors le parc d’attraction OK Corral ouvre exceptionnellement ses portes pour les enfants ce mercredi. Au programme d’une après-midi spéciale Noël, 3 spectacles (en intérieur) dont la venue du fameux Père Noël au Tombstone Saloon enneigé, et 14 manèges pour tourner et virevolter dans le ciel. C’est également la dernière occasion de la saison de venir dans ce parc légendaire qui prendra ses vacances d’hiver juste après, pour rouvrir le 31 mars 2018.

>> mercredi 20 décembre, de 14h à 18h - D8n – Cuges-les-Pins

>> tarif unique : 15 €, gratuit pour les moins de 1 mètre

>> Informations et réservations sur www.okcorral.fr

Jeudi : Le Chant des coquelicots à Vitrolles

À la tombée de la nuit, jeudi 21 décembre, 120 coquelicots géants plantés place de la liberté, s’illumineront en musique. Le Chant des coquelicots est un spectacle « lumino-poétique et sonore » qui émerveillera petits et grands.

> Le jeudi 21 décembre à 18h et 19h - Place de la liberté – Vitrolles

> gratuit

Vendredi : La Verità au Grand Théâtre de Provence

La Verità est la première production de la compagnie Finzie Pasca, née en 2011 du mariage du Teatro Sunil et de Inlevita. Elle arrive d’Italie après une tournée mondiale qui dure depuis. Et quel spectacle ! Circassiens, artistes, musiciens… livrent un grand show où les acrobaties s’enchaînent avec humour et poésie, mais pas seulement. On en profite pour admirer l’immense rideau de scène créé, en 1944, par Salvatore Dali pour Tristan et Yseult.

>> du mercredi 20 au vendredi 22 décembre à 20h30

>> de 9€ à 35 € – (Durée 2h20 avec entracte)

>> Réservations au 08 2013 2013

Samedi : Drôles de Noëls à Arles

Le 14e festival arlésien des arts de rue prend place dans la ville dès le vendredi 22 et pour trois jours de programmation avant le grand soir du réveillon. 130 artistes sont annoncés pour plus de 50 spectacles gratuits, dans les rues et dans les lieux illuminés.

>> du vendredi 22 au dimanche 24 décembre

>> Gratuit – Attention aux jauges sont limitées selon les lieux de représentation

>> Renseignements : Office de tourisme d’Arles – 04 90 18 41 20 - www.droles-de-noels.fr