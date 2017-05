[Réservez votre place] La fin de saison se profile à l’horizon mais…

Si les théâtres présentent à tour de rôle leur prochaine saison, tous n’ont pas encore tiré le rideau. Avant que ne commencent les festivals de l’été, les scènes métropolitaines sont encore actives cette semaine et la semaine prochaine… Alors on réserve vite sa place !

Aix-en-Provence

C’est une semaine chargée pour le ballet Preljocaj et le Pavillon noir. Tout d’abord, dans le cadre de la présentation de la prochaine saison, des représentations publiques sont proposées, mardi 30 et mercredi 31 mai, à 17h30, 18h30 et 19h30 (entrée libre sur réservation). Le Groupe urbain d’intervention dansé (G.U.I.D) du ballet sera également en représentation publique sur le cours Mirabeau, samedi 3 juin à 16h, dans le cadre du festival C’est Sud, avec un programme inédit. Puis les danseurs se prêteront au jeu des questions avec le public. Même jour, même lieu mais à 19h, suivra une représentation de la cellule de professionnalisation du ballet. Pendant ce temps, au Pavillon noir, la jeune chorégraphe Emilie Lalande revisite pour le jeune public la célèbre pièce de Serge Prokofiev - Pierre et le loup - avec un goût pour la facétie et les mimiques qui plaira à tous. Et pour les plus décidés, elle animera également un atelier de danse à 15h30 et à 16h30.

> Pierre et le loup par Émilie Lalande et la Cie (1)Promptu

> samedi 3 juin à 11h et à 14h30 (à partir de 5 ans, durée 20 minutes)

> de 9 à 6 €

Aubagne

Pour terminer sa saison avec humour, le théâtre Le Comedia d’Aubagne a invité tout d’abord Mathieu Madénian le mercredi 31 mai à présenter État d’urgence, son deuxième spectacle. Le vendredi 2 juin, c’est une drôle de bande qui débarquera à son tour, après avoir remporté déjà un beau succès au théâtre Trousky, Les Franglaises ou 12 artistes qui chantent, dansent, jouent la comédie… dans l’esprit du Splendid ou des Monthy Python. Ainsi avec Le viens retour, ils invitent le public à un grand blindtest un peu loufoque.

> Mathieu Madénian : 21 € et 17 €

> Les Franglaises : 13 € et 9 €

Fos-sur-Mer

Du théâtre visuel, avec pour décor l’atelier de Georges Méliès lorsqu’il décide de tourner quatre films inspirés des aventures de Jules Verne. Projections, trucages, tour de magie, costumes d’époque pour un spectacle coloré, comme on aime, avec poésie et humour, et qui amusera toute la famille (à partir de 5 ans). Les Voyages fantastiques de Jules Verne à Méliès de Ned Grujic attérissent au théâtre de Nos et il ne faut pas s’en priver !

> samedi 3 juin à 18h

> de 10 à 6 €

Marseille

Le ballet national de Marseille se déplace au théâtre de La Criée pour présenter Passione, un ballet inspiré par la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, retranscrite par le compositeur Frantz Krawyczyk pour piano et accordéon. Ce dernier accompagne d’ailleurs en direct les danseurs et danseuses. Toujours autant d’énergie et de sensualité qui caractérisent le travail d’Emio Greco et Pieter C. Sholten.

> du mardi 30 mai au vendredi 2 juin à 20h, sauf mercredi 31 mai à 19h

> de 25 à 9 €

Natalie Dessay, célèbre soprano internationale, sera , elle, sur la scène du théâtre du Gymnase non pas pour interpréter du lyrique mais pour jouer le monologue Und écrit par Howard Baker et rarement présenté. En compagnie du musicien Alexandre Meyer.

> du mardi 30 mai au vendredi 2 juin à 20h30, sauf mercredi 31 mai à 19h30

> de 35 à 9 €

Miramas

Vincente Pradal s’est inspiré des poèmes espagnols, généralement anonymes, du XIVe et XVe siècles, pour créer Medianoche, « pour une bande de romans chics » avec danseuses, musiciens, jongleurs… C’est au théâtre de la Colonne et le dernier spectacle de la saison.

> mardi 30 mai à 20h

> de 15 à 8 €