Actualité des théâtres du 13 au 19 février : Réservez votre place et jouez avec Gomet’ !

Après la foisonnante semaine précédente, nombreux sont les théâtres font relâche pendant les vacances scolaires. Dommage pour tous ceux qui ne partent pas et qui auraient profité du moment pour se faire une pièce. Alors, pour eux, il reste heureusement quelques lieux ouverts et, en cette Saint-Valentin, faisons aussi un tour du côté théâtre d’humour. L’essentiel est d’y participer car « sans culture, l’esprit s’use et perd son ressort : une vie imbécile est semblable à la mort ». (Publilius Syrus).



√ Aix-en-Provence

♦ Emma va se marier et elle l’annonce à son ami Antoine avec qui elle partage beaucoup de choses depuis quinze ans. Mais voila, Antoine n’est pas d’accord… Vous pouvez (ne pas) embrasser la mariée est une comédie romantique de et avec Alexandra Moussaï et Arnaud Schmitt, sur la scène de la Fontaine d’argent.

> mardi 14 à 19h15 et 21h, de mercredi 15 à samedi 18 à 21h et dimanche 19 à 17h30

> de 19,50 à 16,50 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

√ Aubagne

♦ Primé par le jury 2015 du festival « Au bonheur des mômes » du Grand Bornand dans la catégorie Coup de pouce, Entre le zist et le geste arrive sur la scène du théâtre Le Comœdia. Avec lui, il est question de cirque actuel (décidément…) : fil, portées acrobatiques et corde volante, pour deux artistes de la compagnie Content pour peu, avec humour et poésie. À partir de 5 ans.

> mercredi 15 février à 19h

> de 8 à 3 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

√ Marseille

♦ Derniers tours de piste pour la Biennale internationale des arts du cirque qui démontera ses chapiteaux dimanche. D’ici là, on en profite avec Traits d’union, un spectacle intergénérationnel car cette compagnie – L’Envolée Cirque - compte parmi ses artistes des cinquantenaires bien alertes. À découvrir d’ailleurs, la « quadrisse », un agrès de leur invention ! Des acrobaties, de la barre flamande mais aussi du chant et de la clownerie, c’est le cocktail préparé par le trio de CirkVost pour son spectacle en avant-première A-Triptik. À découvrir en famille également. Enfin, pour tous ceux qui n’ont pas encore admiré l’ingéniosité mais aussi l’humour de Johann Le Guillerm, Secret se joue encore trois soirs sous un petit chapiteau qui permet au public de voir au plus près l’artiste évoluer dans ses étranges mécaniques.

> du jeudi 16 au dimanche 19 selon les spectacles

> de 22 à 10 €

> billetterie en ligne sur www.biennale-cirque.com

JEU CONCOURS : Gomet’ vous invite à la Biennale internationale des arts du cirque

Gagnez vos places pour assister à la représentation de A-Triptik le vendredi 17 février à 14h en répondant à la question suivante : Combien d’artistes sont en piste pour le spectacle A-Triptik ? Envoyez vos réponses, avec nom et mail obligatoires car invitations nominatives, à contact@go-met.com

Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses le jeudi 16 février à 9h et les gagnants seront prévenus par mail.

Pour le jeune public :

♦ A, le spectacle de la compagnie Skappa ! & Associés se joue encore un jour à la Friche Belle de Mai, sur une proposition du théâtre Massalia. Les enfants sont invités à visiter une exposition sur le Paradis. Et au fil de son périple, dans un crescendo fait d’écroulements, de tremblements et d’explosions, ils assistent à sa destruction. À partir de 4 ans.

> lundi 13 à 10h et 15h

> tarif : 8 € / 6 €

> réservations / billetterie en ligne

♦ Deux humoristes sont présents cette semaine sur les scènes du Quai du Rire. Tout d’abord, le Canadien Sugar Samy, « Humoriste de l’année » en 2013 et 2014 chez nos cousins qui s’y connaissent bien question humour, présente Les Préliminaires : un spectacle écrit spécialement pour la France dans la plus pure tradition du stand-up américain, avec un micro, pas de censure et une succession rapide de blagues percutantes. Quant à Marion Mezadorian, Pépites c’est son premier spectacle, c’est son père marseillais, ses conversations avec sa grand-mère arménienne, le petit garçon de 4 ans qui a plus de répartie qu’elle, la personne qui doit lancer sa carrière de comédienne mais qui parle à peine français, le SDF qu’elle croise tous les jours en bas de chez elle… Pépites, c’est tout ça et bien plus encore.

> de 16 à 12 €

> réservations au billetterie en ligne

♦ L’ensemble Télémaque propose, tout d’abord au Pic, le Pôle instrumental contemporain à L’Estaque, puis au théâtre La Cité un récit en musique pour les plus de 9 ans. Le Chevalier déconcertant ou l’histoire de Rudolf qui s’invente une épopée avec ses amis. Par Agnès Audiffren, accompagnée des musiciens à la flûte, à la clarinette, à la trompette, aux percussions et au clavier. D’après Erich Raspe, l’auteur des Aventures du baron de Müchhausen.

> vendredi 17 à 15h et 19h au Pic, samedi 18 à 19h, dimanche 19 à 15h au théâtre La Cité

> tarif : 12 à 5 €

> renseignements et réservations au 04 91 43 10 46

√ Martigues

♦ De la danse au théâtre des Salins mais hip-hop cette semaine, avec Opus 14, une chorégraphie signée Kader Attou, directeur du centre chorégraphique de La Rochelle, pour sa compagnie Accrorap. Sur scène, seize hommes et femmes s’élancent et exécutent « des figures virtuoses à une rapidité qui en met plein la vue ». De l’énergie à revendre !

> mardi 14 à 20h30

> tarifs : de 18 à 8 €

> réservations : 04 42 49 02 00 / billetterie en ligne

√ Sénas

♦ Le théâtre de l’Eden reçoit un duo énergique qui est resté quatre ans à l’affiche des lieux comme le Point Virgule, le Carré blanc, le théâtre du temple… Bref, Jean-Phi (Lallemand) et Véro (Delille) est un Couple en délire qui nous raconte ses aventures amoureuses, de la rencontre dans un jardin public jusqu’au mémorable accouchement dans le salon. Quitte à s’aimer autant que ce soit drôle !

> mardi 14 à 20h45

> tarifs : de 22 € avec cocktail

> réservations : 04 90 57 79 36