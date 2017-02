[Réservez votre place !] Du fric, des confidences, de la tromperie, des plumes… : une irrésistible fantaisie flotte sur plusieurs scènes cette semaine

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Les vacances sont bien finies et l’activité culturelle reprend de plus belle. Des textes qui semblent légers, mais bien pensés, d’autres qui s’annoncent plus profonds, pour adultes, adolescents ou plus jeunes. Avec pour point commun, du talent, et ça fait du bien. Alors, réservez vos places et faîtes-vous une scène !

√ Aix-en-Provence

♦ Certes avec Christian Ubl, la fantaisie n’est ni légère, ni apaisante. Cette fois, Gustav Klimt, Egon Schiele et le Jugenstil (ou Art Nouveau en France) nourrissent l’exploration du chorégraphe d’origine autrichienne. Stil, pièce pour six danseurs et deux musiciens, pose la question du corps et de la pensée libres dans l’art à partir « des postures glanées » dans les œuvres de deux artistes. C’est au Pavillon noir pour un public averti.

> vendredi 3 à 20h30 et samedi 4 mars à 19h30

> de 25 à 10 €

> réservations : 04 42 93 48 14 / billetterie en ligne

√ Aubagne

♦ Jules et Marcel se retrouvent sur la scène du théâtre le Comœdia. Ou le souvenir d’une amitié nourrie de fâcheries, de mauvaise foi et d’admiration entre deux monstres sacrés – Raimu et Marcel Pagnol. Un spectacle écrit par Pierre Tré-Hardy mis en scène par Nicolas Pagnol, avec le cinéma comme fil conducteur, trouve ici une place de choix.

> mercredi 8 février à 14h30

> 13 et 9 €

> réservations : 04 42 18 19 88

♦ Toujours au Comœdia, le jeune public a droit à sa soirée « théâtre » pour découvrir un Goupil rusé, jamais à court d’idées quand il est question de ridiculiser le loup Ysengrain. Un conte simultanément traduit en langue des signes : belle proposition par les Compagnons de Pierre Ménard. À partir de 6 ans.

> vendredi 3 mars à 19h

> 8 et 6 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

√ Fos-sur-Mer

♦ Prunella, Judith, Agnès et Delphine arrivent au théâtre de Fos avec leurs plumes et leurs strass pour une Revue dans un esprit plutôt clownesque. Les Sea Girls font ainsi un pied-de-nez aux véritables revues de music-hall. Un franc-parler, un ton décalé, une ambiance déglinguée… et un spectacle tout fou qui va remuer les zygomatiques mais également le cervelet. Bravo à ce quatuor féminin qui a choisi de s’auto-produire pour préserver toute sa liberté de ton et d’humour !

> samedi 4 mars à 20h30

> 20 et 3 €

> selon disponibilités : réservations au 04 42 11 01 99 ou billetterie en ligne

√ Istres

♦ Qui ne connait pas Le Fil à la patte ? Le célèbre vaudeville écrit par Georges Feydeau est à l’affiche du théâtre de l’Olivier cette semaine mais la version proposée par Christophe Lindon devrait étonner et séduire à plus d’un titre les spectateurs. Il s’est entouré d’une troupe exceptionnelle - Catherine Jacob, Yvan Le Belloc’h, Sarah Biasini, Dominique Pinon – pour donner à cette « folie » théâtrale un air de comédie à la Billie Wilder, dans le Paris de 1947. Ambiance glamour, costumes « new look » façon Christian Dior et musique Big Band. Tous les ingrédients d’une agréable soirée si ce n’est pas déjà complet…

> jeudi 2 mars à 20h30

> de 30 à 3 €

> selon disponibilités : réservations au 04 42 56 48 48 / billetterie en ligne

√ Marseille

♦ Si nombreux sont ceux qui connaissent Belle du seigneur, peu ont rencontré Mariette - cette sacrée petite bonne femme qui a servi Ariane fidèlement et qui aime se faire la conversation quand elle est seule dans sa cuisine. Et sa cuisine, elle l’a installée sur l’une des scènes du théâtre Toursky. Anne Danais donne vie à la Mariette d’Albert Cohen, humaine, gaie et optimiste, dans une adaptation d’Anne Quesemand. Entre l’argenterie à faire briller et les pommes de terre à éplucher, les Soliloques de Mariette nous font passer un excellent moment.

> vendredi 3 et samedi 4 mars à 21h, salle Léo Ferré

> de 30 à 4 €

> réservations : 04 91 02 58 35 ou billetterie en ligne

♦ La grande scène du théâtre Toursky accueille, elle, Les Yeux noirs un concert flamboyant des Tziganes endiablés qui transportera le public au pays des violons, de l’accordéon et de la guitare pour un « périple tzigano-rock et yiddish-pop ». Entre orient et occident, un voyage musical qui ne se rate sous aucun prétexte.

> vendredi 3 mars à 21h

> de 30 à 4 €

> selon disponibilités : réservations au 04 91 02 58 35 ou billetterie en ligne

♦ Qu’est ce qui nous accompagne tout au long de notre vie, qui a plusieurs petits noms argotiques, qui déchaîne autant passion que mépris, amour, obsession ou frustration, dans notre société actuelle … ? Mon Fric de David Lescot est à l’affiche du théâtre La Criée. On suit Moi, qui ne parle que de ça pendant près de 70 ans de vie. À noter la performance des 5 comédiens qui interprètent plus de 50 rôles ! Et c’est Cécile Backès qui signe la mise en scène de cette pièce qui s’adresse tout particulièrement aux quadras, aux quinquas et à leurs enfants à partir de 12 ans. Vous pourrez la rencontrer à l’issue de la représentation du vendredi 3 mars.

> jeudi 2 au samedi 4 mars à 20h

> de 25 à 9 €

> réservations : 04 91 54 70 54 / billetterie en ligne

♦ On trouve Miloud Khétib qui poursuit, au théâtre des Bernardines toute cette semaine, sa performance narrative des Chants I et II de L’Enéide, l’un des plus grands poèmes antiques écrit par Virgile. Enée évoque la guerre de Troie, le saccage de la cité et les épreuves qu’il a lui-même endurées.

> du mardi 28 février au samedi 4 mars à 20h30, sauf mercredi 1er à 19h.

> de 15 à 11 €

> selon disponibilités : réservations au 08 2013 2013 ou billetterie en ligne

♦ Simon Abkarian crée, dès mardi au théâtre du Gymnase, L’Envol des cigognes, troisième et dernier volet de d’une tragi-comédie de quartier, quelque part en Méditerranée. Une famille sera déchirée par la guerre civile parce qu’un de ses pires ennemis vient d’être blessé. Alors faut-il le soigner ou le tuer ? Une belle distribution en tout cas, aux côtés de Simon Abkarian, Ariane Ascaride, plusieurs comédiens amis du théâtre du Soleil et le Marseillais Éric Leconte. Et Simon Abkarian, qui a vécu enfant la guerre au Liban, a tant de choses à partager que le spectacle dure 3h15 avec entracte, et sera également à la librairie Maupetit, samedi 4 mars à 15h.

> du mardi 28 février au samedi 4 mars à 20h30, sauf mercredi 1er à 19h

> de 35 à 9 €

> selon disponibilités : réservations au 08 2013 2013 ou billetterie en ligne

♦ Le temps fort chorégraphique annuel + de Danse démarre sa 5e édition cette semaine au théâtre Le Merlan avec Collector, une programmation toute spéciale pour célébrer les 30 ans de la compagnie de Michel Kelemenis. Six duos historiques, des pièces parfois volontairement décalées, qui ont marqué le parcours du danseur chez Dominique Bagouet puis devenu chorégraphe. Ou comment l’écriture gestuelle a-t-elle évolué au fil de ses créations. À partir de 8 ans.

> jeudi 2 et vendredi 3 mars à 20h30

> de 15 à 5 € / Tarif famille : 5€ la place pour 2 adultes max. avec enfant de 4 à 18 ans.

> réservations : 04 91 11 19 20 / billetterie en ligne

√ Martigues

♦ Petit spectateur deviendra grand… C’est une matinale réservée aux tout-petits qui aura lieu ce samedi aux théâtre des Salins avec Un coquelicot dans l’orge bleue : un périple poétique dans la nature qui invite les enfants à l’enchantement de la musique des mots.

> samedi 4 mars à 11h

> 5 €

> réservations : 04 42 49 02 00 / billetterie en ligne

√ Miramas

♦ C’est en voisine que Macha Makïeff emmène sa troupe au théâtre de la Colonne pour présenter son Trissotin ou les femmes savantes. Un décor vintage pour une ambiance psychédélique des années 70, des personnages égoïstes hauts en couleurs et manipulateurs pour une comédie haute en couleurs. Succès oblige, la salle se remplit vite…

> vendredi 3 mars à 20h30

> tarifs : de 20 à 3 €

> réservations : 04 90 50 66 21