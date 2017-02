[Réservez votre place !] Aix, Marseille, Aubagne, l’actualité des théâtres du 20 au 26 février

Deuxième semaine de vacances scolaires et hop ! tout le monde est en congés… Enfin presque. L’actualité théâtrale est plutôt mince, alors on soutient les propositions. Et pour vous faire patienter, Gomet’ vous fait gagner des invitations pour le 22e Festival russe du théâtre Toursky que nous vous présenterons bientôt et qui se déroulera du 3 au 25 mars. Pas besoin de parler russe pour se régaler du talent et de l’énergie des compagnies invitée. (voir ci-dessous).



√ Aix-en-Provence

♦ C’est la place Verdun qui servira de scène à la compagnie Marie-Hélène Desmaris pour une déambulation chorégraphique, musicale et textuelle. Souffle de pierres est un rendez-vous mensuel débuté en octobre dernier et qui se poursuit jusqu’en juin, en relation avec l’avancée des fouilles archéologiques des trois places aixoises et la mise au jour du passé par la direction archéologie et le Museum de la ville d’Aix. Pour tous et c’est gratuit !

> samedi 25 février de 9h30 à 12h30

√ Aubagne

♦ Kabaret à la MJC L’Escale, un spectacle drôle et décalé par le trio de danseuses d’Eklectik Flamenco Zone qui aime se déjouer des codes des formats traditionnels pour défricher de nouvelles pistes de création. Entre ambiance intemporelle des tablaos espagnols et modernité des mouvements.

> vendredi 24 février à 21h

√ Marseille

♦ Rare scène ouverte cette semaine dans la cité phocéenne, le théâtre des Bernardines accueille Miloud Khétib dans un exercice de haute voltige : raconter les Chants I et II de L’Enéide, l’un des plus grands poèmes antiques écrit par Virgile. Invité par Didon et à sa demande, Enée évoque la guerre de Troie, le saccage de la cité et les épreuves qu’il a lui-même endurées.

> du jeudi 23 février au samedi 4 mars à 20h30, sauf mercredi 1er à 19h

> de 15 à 9 €

♦ Pour le jeune public, à partir de 7 ans, le théâtre Massalia et la Friche Belle de Mai proposent de découvrir la vie à l’hôpital de La Timone à travers Le Tarot du grand tout, un conte signé François Cervantes et Lamine Diagne. Slim, un jeune musicien marseillais, y accompagne son neveu, victime d’un accident. Le sujet ne semble pas évident mais pourtant c’est avec humour et tendresse que cet oncle maladroit participe à la guérison de neveu.

> vendredi 24 à 15h et 19h, samedi 25 à 19h

> de 8 € / 6 €

♦ Les fans de danse classique, pointes et tutus, sont gâtés avec pas moins de deux interprétations du célèbre Lac des cygnes qui se succèdent cette fin de semaine. Le premier est interprété par le Ballet et l’orchestre national de Russie et aura lieu au Dôme ; le second par le Ballet de Saint-Petersbourg au Silo. Ce dernier est annoncé complet mais qui ne tente rien…

> au Dôme : jeudi 23 février à 20h et vendredi 24 février à 20h30

> de 62 € / 39 €

> au Silo : samedi 25 février à 15h30 et 20h

> de 60 € / 25 €