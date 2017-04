[Réservez votre place] En avant pour découvrir des compagnies venues du monde entier sur les scènes métropolitaines

Cette semaine, un certain nombre de scènes métropolitaines programme des compagnies étrangères, toujours très intéressantes à découvrir, ou d’autres, françaises, mais qui travaillent sur des textes forts ou des traditions inspirantes. De son fauteuil, le spectateur accomplit le plus beau des voyages : celui qui « ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux » (Marcel Proust).

AIX-EN-PROVENCE

√ Ils ont traversé la Méditerranée depuis Israël et pour la petite histoire, c’est une agence de publicité qui les a lancés. La compagnie d’Inbal Pinto et Avashalom Pollak apporte dans ses bagages son monde imaginaire si singulier avec cette re-création d’un de ses premiers spectacles - Wrapped - il y a presque vingt ans. Neuf danseurs sur la scène du Pavillon noir pour interpréter des personnages atypiques avec humour.

> vendredi 28 avril à 20h30 et samedi 29 avril à 19h30

> tarifs : de 25 € à 10 €

> réservations au 04 42 18 19 88

> vidéo danse autour du spectacle, le samedi de 15h à 18h - Entrée libre.

AUBAGNE

√ Quand l’élève rencontre son maître, cela donne Fabrice Lucchini et moi, un spectacle écrit, mis en scène et joué par Oliver Sandon qui, à 20 ans, a rencontré en effet son idole. Avec humour et émotion.

> jeudi 27 avril à 20h30

> tarifs : de 13 € à 9 €

> Réservations au 04 42 18 19 88

ISTRES

√ La scène du théâtre de l’Olivier accueille, elle, cette semaine de la danse et de la danse ! On commence par la chorégraphe canadienne Hélène Blackburn, et sa compagnie Cas public pour présenter 9, leur dernière création, rythmée par la 9e symphonie de Beethoven et dans laquelle se produisent, notamment, un chanteur lyrique et un danseur à la sensibilité extrême développée par sa privation de l’audition depuis sa jeunesse.

Puis, le chorégraphe français Hamid Ben Mahi propose un voyage en Afrique du Sud avec Toyi, un spectacle inspiré des danses qui accompagnaient le chants de libération. Sur fond d’images des townships du Cap, trois danseurs sud-africains et un danseur de sa compagnie Hors Série confrontent leurs parcours de vie. Un coup de cœur de la direction du théâtre et un moment à partager avec la compagnie à l’issue du spectacle. Quant à Hamid Ben Mahi, le même jour, il animera un stage.

> 9, le mardi 25 avril à 19h

> Toyi, le samedi 29 avril à 20h30

> tarifs : de 13 € à 9 € pour le 1er, de 8 à 15 € pour le second

> stages le 29 avril : de danses percussives animé par Frédéric Faula (de 10h à 12h) et de hip hop animé par Hamid Ben Mahi / tarif par stage : 4€

> Réservations au 04 42 56 48 48

MARSEILLE

√ Neige est un roman d’Orhan Pamuk – prix Nobel de Littérature 2016 – qui parle de sa Turquie natale, entre passé et présent. On y retrouve les grands problèmes politiques d’aujourd’hui, les tensions et les contradictions de cette rencontre de l’Orient et de l’Occident. Neige, c’est désormais aussi une pièce mise en scène par Blandine Savetier, co-produite par le théâtre de La Criée, et que le public peut découvrir cette semaine. Un théâtre annoncé comme jubilatoire !

> du mercredi 26 au vendredi 28 avril à 19h (durée 4h entracte comprise)

> tarifs : de 25 à 9 €

> réservation en ligne ou au 04 91 54 70 54

√ L’Argentine parfois tragique, le tango et la musique d’Astor Piazzola forment le socle de la création de José Maria Sanchez – Y la vida va… – qu’il présente sur la scène de la salle Léo Ferré du théâtre Toursky. Un voyage épique à travers une galerie de portraits de personnages croisés ici et là et aujourd’hui disparus. Le tout dans les gestes intenses de Géraldine Guidicelli et Julio Luque.

> vendredi 28 et samedi 29 avril à 21h

> tarifs : de 30 € à 8 €

> réservations au : 04 91 02 54 54

√ Également au théâtre Toursky, dans la grande salle, Un certain Charles Spencer Chaplin, le spectacle de Daniel Colas en hommage à l’extraordinaire bonhomme qu’était Chaplin. Mais surtout sur scène, l’extraordinaire performance du comédien Maxime d’Aboville ; Molière du meilleur comédien 2015, il était d’ailleurs déjà là en février avec Servant de Robin Maugham. De l’humour et de l’émotion au programme de ce spectacle qui a été nominé aux Molières 2016 dans les catégories Effets visuels et Meilleure comédienne dans un second rôle.

> vendredi 28 à 21h

> tarifs : de 45 € à 33 €

> réservations au : 04 91 02 54 54

√ Le théâtre du Gymnase accueille Soudain l’été dernier, une pièce de Tennessee Williams qui nous plonge dans un huit-clos où deux femmes s’affrontent au sujet de la mort de leur fils et cousin. Entre fantasme, rêve ou vérité, qui aura raison ? Une mise en scène audacieuse signée Stéphane Braunschweig.

> du mardi 25 avril au samedi 29 avril à 20h30, mercredi 26 avril à 19h

> tarifs : de 9 à 35 € / pour les moins de 30 ans - 10€ la place et un verre offert au bar du théâtre (Offre limitée)

> à l’issue de la représentation du mercredi 26 avril, conférence Théâtre et Psychanalyse animée par Hervé Castanet, professeur et psychanalyste, en présence de l’équipe artistique. Entrée libre

> réservations au 08 2013 2013

√ Pour les plus jeunes, à partir de 5 ans, rendez-vous au théâtre du kiosque : cet ex-kiosque à journaux, boulevard Garibaldi en face du théâtre des Bernardines, qui se transforme quelques fois en espace de création et de rencontres. Ce mercredi 26 avril, la conteuse Florence Ferin viendra livrer Gob Gobé, contes de gourmandise et festival de ritournelles. De savoureuses histoires qu’il les feront bien rire !

> mercredi 26 avril à 15h, 15h45 et 16h30

> entrée libre sur réservation obligatoire au 08 2013 2013

MARTIGUES

√ Il est également question d’un voyage, au théâtre des Salins, un voyage initiatique écrit et mis en scène par Nasser Djemaï sur « l’identité des quartiers qui furent, il y a cinquante ans, porteurs d’espoir » pour tant de familles qui trouvaient là un confort moderne et même une certaine légèreté, puis, quelques décennies plus tard, gangrénés par le chômage. Vertiges est un texte fort sur le vécu d’une famille déracinée et sur le fils qui s’en sortira grâce à l’ascenseur social.

> jeudi 27 avril à 20h30

> tarifs : de 18 € à 8 €

> réservations : 04 42 49 02 00

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

√ La danse joyeuse et colorée de Josette Baïz prend place à l’Espace Gérard Philippe. La chorégraphe aixoise revisite avec sa compagnie Grenade Time Break, sa création de 2001. À voir en famille. À noter également que le 1er juillet la chorégraphe reviendra dans la ville pour un flashmob.

> vendredi 27 avril à 19h30

> tarifs : de 8 à 15 € pour le second

> Réservations en ligne ou au 04 42 48 52 31

ROUSSET

√ Dernier spectacle de la saison culturelle de Rousset (déjà)avec la venue du quatuor vocal Barbara Furtuna. Un groupe qui a ses racines en Corse mais est ouvert au monde. Rendez-vous salle Émile Ventre.

> mardi 25 avril à 20h30

> tarifs : 20 € et 10 €

> réservations au 04.42.29.82.53

(crédit photo : Wrapped ©Avshalom-Pollak_1)

