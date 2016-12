Un réseau de lignes Premium pour rendre les infrastructures efficaces 

L’Agenda de la mobilité métropolitaine propose d’attribuer un label « Premium » aux services de transport en commun qui réuniront un certain nombre de critères tels que la rapidité et la fiabilité du temps de parcours, la fréquence et l’amplitude du service, la valorisation du temps passé dans les véhicules et dans les pôles d’échanges… Sans rien céder à l’ambition de développer les infrastructures ferroviaires, la Métropole Aix-Marseille Provence a fait le choix de réaliser en quelques années et sans investissement massif, un réseau dont la priorité sera la qualité de service : un réseau de lignes Premium urbaines. L’objectif fixé est de développer ce réseau qui regroupe car, Val’Tram et TER avant 2025.

Le territoire sera ainsi maillé grâce à des lignes urbaines en sites propres : le réseau de métro marseillais sera entièrement rénové et automatisé, le tramway appelé à un important développement dans la cité phocéenne mais aussi à Aubagne, des bus à haut niveau de service (BHNS) seront développés dans quasiment tous les pôles majeurs de la métropole et des modes innovants, comme le téléphérique urbain, complèteront cette offre. Ces lignes Premium urbaines représentent 22,5 kilomètres de métro, 30 kilomètres de tramway et 114 kilomètres de BHNS.

A celles-ci, s’ajoutent d’autres lignes métropolitaines, cinq lignes de car, quatre de train et deux lignes maritimes. Avec la volonté de devenir l’un des plus vastes réseaux de cars Premium sur autoroute d’Europe, l’offre de service se matérialisera aussi par des lignes express d’autocar, « Métro Express » (pour « Métropole Express ») reliant les principaux pôles urbains et économiques. Dix lignes sont prévues en site réservé partout où le trafic le justifie. Des voies qui seront dotées de pôles d’échanges afin de permettre un rabattement efficace notamment en voiture depuis les zones périurbaines. Trois lignes de trains et une ligne de tram périurbain sont aussi programmées.

Le TER entre dans ce réseau Premium. Certaines lignes du réseau TER devraient pouvoir atteindre un niveau satisfaisant de fréquence et de fiabilité, grâce aux investissements inscrits au contrat de plan État-Région et à un effort d’exploitation. Efficacité renforcée également grâce à la remise à niveau de gares.



Les trois lignes de TER Premium.

Une offre qui se structure également autour de pôles d’échanges Premium, sécurisés, de haute qualité architecturale et environnementale qui seront des lieux de services pratiques et innovants, accessibles à pied, en voiture, à vélo, et donnant accès à des véhicules partagés et connectés à Internet.

Reportage réalisé en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence