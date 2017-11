Pour tout savoir de la rénovation énergétique, rendez-vous le 30 novembre à Aix-en-Provence

Acteurs, enjeux et solutions, le Forum de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur aura lieu le 30 novembre, au Centre des congrès d’Aix-en-Provence. Un événement ouvert aux particuliers.

Depuis le « Grenelle de l’environnement », la rénovation énergétique est au cœur des politiques publiques. Différents programmes en témoignent comme la mise en place du programme « Habiter mieux » de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah) ou le « Plan de rénovation énergétique de l’habitat », lancé en 2013. La loi de la transition énergétique de 2015 qui vise 500 000 rénovations par an en France pour lutter contre la précarité énergétique, inscrit définitivement la rénovation énergétique comme un enjeu environnemental, économique et sociétal. Il était donc tout naturel qu’une manifestation y soit entièrement consacrée.

Cette journée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur a vu le jour en 2016. La première édition a eu lieu au palais du Pharo réunissant une centaine de personnes autour de cette question. L’objectif de cet événement régional, unique en France, est de réunir tous les acteurs et structures existantes qui travaillent chacune de leur côté, en un lieu, afin de converger dans le même sens.

Une volonté de cohérence et de dynamique territoriale

Cette année, même enjeu avec une volonté encore plus forte de permettre au public, aux professionnels et aux élus du territoire d’échanger, partager et même témoigner ; instaurer également une dynamique publique-privée autour du thème central : le service public de la rénovation énergétique. Un dispositif à destination des particuliers mais qui souffre d’un manque de visibilité. « Cette manifestation n’est pas un salon, ni une foire mais une journée d’échanges et d’informations validée par les pouvoirs publics », soulignent les organisateurs, la Maison Energie Habitat Climat/CPIE du Pays d’Aix et l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Au-delà de l’organisation de ce forum, les deux structures travaillent main dans main, manifestant ainsi une volonté de cohérence territoriale. Un exemple qu’elles aimeraient voir gagner d’autres terrains. « Il s’agit, en effet, au cours de cette journée, de trouver les leviers pour travailler mieux ensemble, avec tous les acteurs de la rénovation, avoir une vraie synergie et montrer ce qui se fait de bien en région Paca », poursuit Philippe Michaud, directeur de l’Alec.

La pertinence du service public de la rénovation énergétique

Pour se faire, la grande séance plénière de la matinée, réservée aux professionnels, mettra en lumière les principaux enjeux et fera un focus sur ce qu’est le service public de la rénovation, sa pertinence pour le grand public. L’occasion également de lancer la marque Ombrelle et la signature d’une convention de partenariat entre l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe) et Action logement.

Pour le grand public, le forum est organisé en conférences et ateliers pour tout savoir sur le parcours de la rénovation, les aides financières et les solutions techniques en copropriété ou en maison individuelle. C’est aussi l’occasion de rencontrer des conseillers énergie du service public et des professionnels qualifiés, et de partager des expériences avec d’autres particuliers. Toutes les clés pour réussir sa rénovation seront livrées à l’occasion de la conférence de 18 heures, avec l’UFC Que Choisir. Elle sera suivie d’une séance de networking pour répondre plus précisément aux questions que peuvent se poser les particuliers.