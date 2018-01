René Raimondi « résiste » pour « vivre pour le meilleur »

C’est dans une Halle Parsemain comble que le maire de Fos-sur-Mer a présenté ses vœux à la population vendredi 19 janvier. Une cérémonie sur fond d’hommages à France Gall et Johnny Hallyday.

Les chansons n’ont pas été choisies au hasard. C’est sur « Résiste » que René Raimondi est monté sur scène. « Prouve que tu que tu existes, refuse ce monde égoïste, signe et persiste », poursuivra-t-il au micro, pour commencer son discours. Plus qu’un hommage à la chanteuse des années Yéyé, le maire a voulu transmettre un message. « Cette chanson révèle notre état esprit, ici à Fos ».

« La métropole est une catastrophe »

Résister à qui ? A quoi ? « Aux menaces qui pèsent sur nos services publics, de proximité et surtout, à la métropole » répond l’élu, qui ne cache pas son pessimisme. « C’est une véritable catastrophe. Le budget métropolitain est impossible et quand les communes n’auront plus la force d’investir, il arrivera ce qui arrive dans les quartiers oubliés de Marseille ».

En fonction depuis 14 ans, René Raimondi voit l’horizon s’obscurcir. « Aujourd’hui, c’est encore facile de gérer une commune, car toutes nos grandes compétences n’ont pas encore été transférées. Mais ça va sérieusement se compliquer. Alors je me bats pour poursuivre l’action engagée »

Candidat aux prochaines municipales

Satisfait du bilan de ses 14 années à la tête de la ville, René Raimondi veut « continuer d’apporter son expérience. » Il l’annonce : il sera candidat aux prochaines municipales. « Nous avons bâti Fos-sur-Mer, nous avons fait peau neuve et sommes aujourd’hui en mesure d’offrir aux Fosséens des services publics exceptionnels par leur nombre et leur qualité ». A la tribune, le maire énumère les grandes réalisations achevées : piscine, boulodrome couvert, arènes, skate park, voirie, aménagements des plages et du littoral, maison des syndicats… Avant de détailler les projets à venir et bientôt terminés : maison de la petite enfance, pôle d’échange multimodal, nouvelle station d’épuration innovante, programmes immobiliers, bases nautiques municipales de voile et de kayak sur l’étang de Berre, maison des arts… Un développement de la ville que le maire compte poursuivre jusqu’à la fin de son mandat, et après, si les habitants lui renouvellent leur confiance.

Sécurité, développement économique et lutte contre la pollution

« Ce sont mes objectifs absolus », précise René Raimondi dans son discours. Sur l’aspect sécuritaire, le maire a annoncé l’installation de nouvelles caméras de vidéo-protection, et l’équipement des effectifs de police municipale tout récemment dotée de pistolets automatiques. « Pour faire face à la disparition de notre poste de police nationale », ajoute l’élu, amer.

Autre objectif, la préservation et le développement du tissu économique dans le contexte de transition écologique. René Raimondi salue au passage l’arrivée du géant chinois Quechen sur la plateforme Piicto : « ce sont déjà 100 millions d’euros d’investissements qui sont acquis avec 130 emplois à la clé ». « Mais vivre l’industrie ne doit pas signifier en mourir » poursuit le maire, tout en pointant du doigt ses homologues. « Je m’étonne du silence des élus des villes alentour… comme à Tchernobyl, le nuage de pollution ne s’arrête pas pour autant aux frontières de la commune de Fos-sur-Mer ! ».

De grandes priorités détaillées par l’élu qui, pour sortir de scène, a donné de la voix. C’est en chantant « Vivre pour le meilleur » que la cérémonie s’est clôturée « parce que c’est ce que nous voulons pour notre ville », conclura le maire.