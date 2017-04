[Rencontre] « Jour J » pour Reem Kherici et Julia Piaton

Mercredi 26 avril 2017 sort dans les salles de cinéma Jour J, le second long métrage de la jeune actrice, réalisatrice et scénariste Reem Kherici. De passage à Marseille accompagnée de l’actrice Julia Piaton, Gomet’ les a rencontrées à l’occasion de la présentation du film à la presse.

Tourné en partie dans les Gorges du Verdon, Jour J est une comédie romantique, dans laquelle la vie d’un jeune couple de trentenaire Alexia (Julia Piaton) et Mathias (Nicolas Duvauchelle) confortablement installé, est destabilisée par l’arrivée de Juliette (Reem Kheerici) une weeding planner, avec laquelle Mathias a eu une aventure d’un soir. Dès lors, une série de quiproquos va contraindre Mathias à se marier, remettant en cause les certitudes des trois protagonistes : le besoin de liberté et la peur de l’engagement pour les uns, le désir de mariage pour les autres.

L’idée du film, Reem Kherici l’a puisé dans sa vie personnelle. « Je m’inspire de ce qui m’entoure, mes copines, ma mère et moi. J’ai écrit ce film au moment où trois de mes meilleures amies se sont mariées, j’étais partagée entre être hyper-heureuse pour elles et en même temps être face à moi-même, c’est à dire en loose, affective ! (…) », explique-t-elle en riant. Pour la réalisatrice, les filles de sa génération se divisent en deux catégories : « Le cas A qui réunit les filles qui ont peur de s’engager et qui se retrouvent seules, et le cas B qui regroupe celles qui ont peur de la solitude et qui s’engagent vite ».

Le mariage ferait donc encore rêver les jeunes femmes d’aujourd’hui. « Dans ma génération, on a vu des couples divorcés, du coup on y croit peut-être un peu moins (…). Le mariage c’est vraiment une vision personnelle, selon comment on a grandi, selon tes idéaux, ce que tu as vécu. Je ne suis pas sûre de croire à l’amour pour toujours mais j’ai envie de ma fête avec la belle robe et tout le tralala, il y a un truc de princesse qui nous plaît ! », confie Reem Kherici. À son tour, Julia Piaton estime que « peut-être a-t-on plus besoin de se marier que nos parents, parce que le mariage c’est aussi la sécurité d’avoir quelqu’un dans la vie et que le monde fait un peu plus peur qu’à l’époque de nos parents, il est moins sécurisant (…) en même temps c’est génial que le mariage continue à faire rêver ! ».

D’un naturel positif, Reem Kherici aime faire rire et a beaucoup d’autodérision, le registre de la comédie s’est donc imposé, tout en s’interdisant de réaliser un énième film à l’eau de rose. « Le mariage c’est quelque chose qui cristallise beaucoup d’émotions dans la vie quel que soit le mariage, l’engagement c’est quelque chose qui fait très peur d’autant plus quand on a préparé une fête disproportionnée, donc l’utilisation de ce stress au cinéma c’est un bon outil comique, tout le monde disjoncte un peu, on devient un peu fou dans ces moments là » ajoute Julia Piaton.

Et si la mécanique du rire est bien au rendez-vous, on perçoit en filigrane un regard plus personnel et plus social. « Le mariage de mes copines m’a ramené à mon enfance (…) quand j’étais petite, j’étais complexée d’avoir la peau mat, je voulais être blonde avec des yeux bleux, avoir un prénom en A , ou en I (…) », confie Reem Kerici. Pas de hasard non plus si la réalisatrice a choisi les Gorges du Verdon pour tourner la plupart des décors extérieurs du film : « J’ y ai passé toutes mes vacances, entre 14 ans et 30 ans et j’en garde de merveilleux souvenirs. C’est un coin à la fois sublime, encore peu connu et très français (…) mais pendant le tournage le temps m’a fait de mauvaises surprises à cause du vent, notamment pendant la scène de fin de mariage, aussi j’ai pu être de temps en temps contrariée. mais comme c’ était un challenge de plus c’était plus stimulant. »