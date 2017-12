Renaud Muselier lance l’e-Pass Jeunes et veut gérer le Pass culture de Macron en Paca

Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et député européen,accompagné de plusieurs élus de sa majorité, a lancé jeudi 30 novembre l’e-Pass Jeunes, à l’hôtel de Région en présence de nombreux jeunes. Destiné aux lycéens, aux apprentis, aux étudiants du sanitaire et du social ainsi qu’aux stagiaires de la formation professionnelle (potentiel de 265 000 jeunes), ce pass se présente sous la forme d’une carte et d’une application.

D’une valeur de 60 euros, l’e-Pass permet l’achat de livres, de places de cinéma et de spectacles, auprès de près 200 partenaires référencés, et propose aussi des « bons plans » : rencontres avec des auteurs, des acteurs, invitations à des avant-premières, accès à des backstages… Les acteurs culturels sont mobilisés grâce notamment à la collaboration engagée avec l’Agence des arts et du spectacles Provence Alpes Côte d’Azur (Arcade) qui permet aux jeunes d’accéder à l’ensemble des offres culturelles à travers le site Culturo.



« Mis en place depuis octobre, le site Internet sur lequel les jeunes peuvent demander un e)-passe a enregistré quelque 33 800 inscrits et enregistre 1 000 inscriptions. 17 000 jeunes ont d’ores et déjà déjà reçu leur pass » s’est félicité Renaud Muselier, qui a rappelé les objectifs de cet outil : « faciliter et encourager l’accès des jeunes aux pratiques culturelles, faciliter et encourager l’autonomie des jeunes dans le cadre de leur parcours de formation donner du pouvoir d’achat culturel aux jeunes et à leurs parents. »

Nouvel appel du pied à Emmanuel Macron

Le décidément très « constructif » président de la Région a profité de la séquence pour faire un nouvel appel du pied au gouvernement d’Edouard Philippe et à la ministrede la Culture, l’arlésienne François Nyssen : » nous avons une réelle expérience qui intéresse les services de l’Etat pour la mise en œuvre du pass culture de 500 € voulu par le Président de la République, Emmanuel MACRON. Cela pourrait conduire à le greffer sur le e-PASS JEUNES de Provence-Alpes- Côte d’Azur déjà opérationnel. »