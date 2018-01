Renaud Muselier aux entrepreneurs réunis à la CCI MP: « Avec vous, je suis prêt à tout »

Devant de nombreux élus régionaux, de chefs d’entreprise et de représentants des différents et secteur économiques, le président de la CCI Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin a accueilli ve,dredi 19 janvier en fin de matinée Renaud Muselier, le président de la Région. « La métropole Aix Marseille Provence sera forte que si elle peut s’appuyer une région forte » souligne M. Chauvin qui lance un appel au président de la Région pour qu’il soutienne les initiatives locales concernant l’avenir de l’Aéroport Marseille Provence, l’une des priorités de la mandature consulaire.

Renaud Muselier de son côté retrace d’abord l’action de la majorité régionale depuis son élection fin 2015, en soulignant la priorité à la saine gestion financière et au recentrage sur les priorités et compétences attribuées par la loi Notre, à savoir l’économie, les transports, l’enseignement avec les lycées et la formation professionnelle. « Notre but est d’abattre le mur qui existe entre le monde de l’entreprise et celui de l’institution » lance-t-il à l’adresse des entrepreneurs réunis à la CCI. « Avec vous, je suis prêt à tout ! » affirme-t-il rappelant les objectifs ambitieux de la Région en matière de création d’emplois, de croissance ou encore de dépôt de brevets. Méthode, stratégie, calendrier, Renaud Muselier se veut également un président organisé qui déroule une feuille de route. Ce qui n’exclut pas d’éventuels ajustements : « Le guichet unique pour les entreprises va évoluer » annonce celui qui est également député européen. Autres modifications : la réduction du nombre d’opérations d’intérêt régional (OIR) qui passe de 12 à 8, ainsi que la réorganisation de l’Agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation (Arii). Le député LR, Bernard Deflesselles, le président de l’Arii, espère aboutir dans quelques semaines. En attendant, silence radio sur le projet.

La formation et l’apprentissage demeurent également un sujet de préoccupation à l’heure des réformes gouvernementales. « On va le faire avec la Chambre » conclut Renaud Muselier.

Les dossiers chauds de l’actualité comme la menace de fermeture d’Ascometal ont également été évoqués au détour des interventions. La collectivité régionale, par la voix de son président, se dit prête à mettre 5 millions d’euros pour aider le repreneur. « Nous allons nous revoir » annonce Jean-Luc Chauvin pour finir ; sur l’aéroport, comme sur les autres dossiers : la privatisation, l’organisation des CCI, la formation professionnelle et… MP 2018, la réplique de l’année capitale européenne de la culture de 2013, dont le thème est riche de promesses : l’amour !