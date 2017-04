Remplacement de Catherine Geindre à l’AP-HM : Jean-Claude Gaudin a fait son choix

Le maire de Marseille n’a pas caché cette semaine être pleinement impliqué dans le casting de remplacement de la directrice générale de l’Assistance Publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), Catherine Geindre qui est sur le départ pour Lyon. En tant que maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin est président du conseil de surveillance de l’AP-HM. « Il est de tradition que je reçoive les candidats » a-t-il expliqué à Gomet’ jeudi 6 avril en marge d’une conférence de presse. « Il y a eu deux candidats susceptibles de remplacer Mme Geindre. Je les ai vu tous les deux et j’ai fait remonter mes observations et désirs à Madame la ministre (Marisol Touraine, NDLR) que j’ai eû longuement au téléphone mardi soir. »

Les deux candidats en question sont les directeurs des hôpitaux de Saint-Etienne, Frédéric Boiron (à gauche sur la photo), et celui du CHU de Lille, Jean-Olivier Arnaud (à droite) affirme Jean-Claude Gaudin, qui devait à nouveau échanger avec la ministre jeudi 6 avril au soir. Il espérait obtenir le nom du nouveau directeur de l’AP-HM à cette occasion nous a-t-il confié. « Oui j’ai une préférence et je l’ai dite à la ministre » souligne M. Gaudin sans pour autant nous dévoiler le nom de son favori. Du côté de l’AP-HM vendredi 7 avril, on ne confirmait ni les candidatures, ni même le départ de Mme Geindre, en attendant la publication des « décrets qui doivent être signés par le président de la République ».

Lyon, Marseille, le mercato dans les hôpitaux

Jean-Claude Gaudin qui avait déjà commenté le départ de Mme Geindre lors du conseil municipal de Marseille, estime qu’elle n’a pas démérité à son poste. « La ministre n’a pas à se plaindre. Mme geindre a réalisé 80% de sa feuille de route. Nous l’aurions bien gardé mais c’est le maire de Lyon, Bertrand Collomb qui la réclame pour diriger les hôpitaux de sa ville. »