La Région Paca en pole position à la Foire de Marseille pour promouvoir le retour du Grand Prix de France de F1

Ce vendredi 22 septembre, c’est le coup d’envoi de la 93e édition de la Foire internationale de Marseille. Cette année, le stand de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a décidé de mettre la Formule 1 à l’honneur. Avec le retour du Grand Prix de France de F1 sur le circuit Paul Ricard du Castellet le 24 juin 2018, il ne pouvait en être autrement. Un retour qui représente selon Renaud Muselier, président de la Région Paca « plus de 60 millions de retombées économiques », selon une étude confiée au cabinet Deloitte par le Comité Régional du Tourisme que préside également Renaud Muselier.

Un projet prioritaire pour le nouvel exécutif régional qui permet « de dynamiser la filière industrielle d’excellence et créer de l’emploi ». 500 directs et durables sont prévus, ainsi que trois cycles de formation uniques en France pour former des cadres intermédiaires, supérieurs et des ingénieurs : « commerce et distribution », co-organisée en lien avec les IUT de Marseille ou Toulon, « management et marketing sport automobile », pris en main par AMU et les IAE d’Aix et de Toulon et enfin « Engineering motosport », qui concerne la préparation des moteurs, simulation numérique, assemblage des pièces, ingénierie de piste…

Ces différentes promotions qui devraient compter 15 à 20 stagiaires débuteront dès la rentrée 2018, permettant ainsi la création d’un pôle de compétences orientées vers le sport automobile sur la zone de Signes, adossé au circuit Paul Ricard. Elle présente des disponibilités foncières importantes, 200 hectares sont encore libres de toute installation. « Nous travaillons avec la CCI du Var pour bâtir un projet autour de cette zone qui est également tournée sur le photovoltaïque », confie à ce sujet le président Muselier.

Le budget de la Région Paca alloué à ce programme global de développement est de près de 30 M€ annuel et 14 M€ de subventions publiques. Jusqu’ici aucune collectivité n’avait d’ailleurs mis un cent sur le circuit Paul Ricard. Aujourd’hui, les Métropoles de Nice, de Toulon, Aix-Marseille Provence, ainsi que les Départements du Var, des Bouche-du-Rhône, sont engagés dans ce projet. « Nous sommes là pour le développement économique du territoire, au service de l’emploi, on aide le privé comme le public on n’est pas là pour prendre la place de Paul Ricard, souligne Renaud Muselier, mais pour l’aider à rayonner, car il est reconnu comme un des meilleurs circuits au monde ». En vacances récemment en Laponie, il en d’ailleurs eu confirmation, puisque le circuit du Castellet a été reproduit en grandeur réelle mais sur glace, «preuve de sa renommée internationale».