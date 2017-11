Avec 44 100 emplois, l’économie culturelle est dynamique en Paca mais reste « subjective et fragile »

La 3e édition du forum « Entreprendre dans la culture » a eu lieu lundi 6 novembre et se poursuit ce mardi 7, à la Cité du livre à Aix-en-Provence. À travers les conférences et les ateliers, l’objectif est d’appréhender au mieux l’économie de la culture sur le territoire, particulièrement dynamique.

« La région Paca base l’attractivité de son territoire sur l’entrepreneuriat culturel », déclare Florian Laurençon, directeur général adjoint des services, en charge de la culture au Conseil régional. Et pour cause, avec ses 44 100 emplois, la région représente 11,8% de l’emploi culturel français, hors Ile-de-France. Paca est ainsi la région la mieux lotie, avec 89 emplois pour 10 000 habitants, quand la moyenne nationale est de 72. « Chaque territoire a sa particularité : Arles pour l’édition écrite avec notamment Actes Suds, Aix-en-Provence pour les agences de publicité, Marseille et Aubagne pour le spectacle vivant », précise Chantal Joseph de l’Insee. La région se caractérise également par de nombreux équipements : 196 cinémas, 123 musées, 72 théâtres et 32 conservatoires.

« Le panorama culturel de la région est riche et diversifié, ajoute Magali Blain de l’Arcade (cf encadré). De l’artiste professionnel confirmé au projet émergent, de la major company à l’association de quartier, de l’unité commerciale à la structure sociale de proximité, plus de 50 000 structures exercent leur activité principale dans le secteur culturel en 2017. » Celles-ci représentent 5,2% de l’ensemble des unités tous secteurs d’activités confondus, et sont concentrées à 40% dans les Bouches-du-Rhône. 62% sont des entrepreneurs, 21% des associations et 15% de sociétés commerciales.

Ce développement culturel est notamment lié au profil touristique et à l’économie tertiaire du territoire. L’ensemble des activités culturelles sur le territoire régional génère 1 844 millions d’euros, soit 2,2% de la richesse régionale. Les nombreux festivals sur le territoire participent également de cette capacité d’attraction. Les 20 plus importants festivals de la région totalisent une fréquentation de 2 millions de festivaliers chaque année : Avignon, Martigues, Festival d’art lyrique d’Aix, Festival de piano de la Roque-d’Anthéron, les Suds à Arles, la Fiesta des Suds, Marsatac, etc.

L’aventure humaine au cœur de l’économie de la création

« Économie et culture étaient jusqu’à présent deux notions que l’on avait du mal à associer, évoque Thomas Paris, chercheur au CNRS. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. » Pas forcément capitaliste, l’aventure humaine est au cœur de l’économie de la création. Mais celle-ci véhicule de nombreux clichés. « L’idée est le point de départ d’un projet culturel. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Rappelons que Marcel Proust a été refusé par 17 éditeurs. » Contrairement aux autres filières, l’économie de la culture ne répond pas à une demande. « Ce sont les propositions qui rencontrent le public, ajoute Thomas Paris. Le talent, lui, est fondamental mais pas péremptoire. »

Cette économie particulière est donc subjective, fragile et à risques. Environ 600 romans sont publiés lors des rentrées littéraires entre septembre et octobre. Peu rencontrent le succès. « Peu de barrières se font à l’entrée, précise le chercheur. C’est un paysage ultra-concurrentiel. Mais toutes les structures ne disposent pas des mêmes outils. D’où l’importance de l’intervention des pouvoirs publics pour réguler les projets et permettre aux plus audacieux et aux plus confidentiels de voir le jour. »