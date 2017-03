Région Paca : après un an de travail, le SRDEII adopté

L’assemblée régionale se réunit en séance plénière ce matin, vendredi 17 mars, à partir de 9h. 79 rapports sont inscrits à l’ordre du jour pour la mise en œuvre de plus de 25 engagements pris. Christian Estrosi, président de Région, ouvre la séance sur la fusillade de Grasse du jeudi 16 mars avant d’aborder le premier point à l’ordre du jour : le SRDEII 2017-2021.

Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation lancé en janvier 2016 vise à appliquer la stratégie de spécialisation et de concentration des moyens sur les filières d’excellence de l’instance régionale. Pour M. Estrosi, c’est la « seule façon de créer durablement de la valeur ajoutée et de l’emploi. » Après une année de travail durant laquelle se sont déroulés 11 ateliers et 33 réunions et pendant laquelle ont été recueillies plus de 500 contributions d’entreprises, le SRDEII est en mesure de présenter ses trois objectifs :

passer de 2,5 à 5 points de croissance de plus que la croissance moyenne nationale du PIB

doubler au niveau régional le taux de création d’emploi privé par rapport à la moyenne nationale, ce qui signifie passer de 5% à 10%.

dynamiser l’innovation locale pour atteindre à minima la moitié des résultats de la région voisine Rhône-Alpes en terme de dépôts de brevets.

Pour ce faire, la Région a déjà mis en place quelques mesures :

la création d’un fonds d’investissement régional déjà doté de 123 M€.

le lancement de 12 opérations d’intérêt régional (OIR) autour de filières d’excellences pour créer plus de 50 000 emplois.

prévoir des investissements à hauteur de 1 milliard d’euros sur tout le territoire et attirer plus de 500 entreprises.

Après un an de travail, la séance de ce jour doit valider les sept engagements à prendre en faveur de la croissance et de la compétitivité :

développer l’attractivité régionale.

promouvoir l’entrepreneuriat et accompagner la création et le développement d’entreprises.

faciliter et simplifier l’accès aux services et aides régionaux avec la création d’un portail des entreprises.

accroître l’accès aux commandes publiques pour les entreprises régionales.

investir dans l’innovation pour accélérer les retombées économiques de la R&D.

adapter la formation pour répondre aux besoins des entreprises.

mettre les OIR au service de la stratégie de spécialisation.

Le président de la Région profite d’une intervention pour rappeler le poids des 11 pôles de compétitivité de Paca qui rassemblent près de 320 000 emplois dans 3 600 PME autour des champs de recherche des universités d’Aix-Marseille et de Nice-Sophia-Antipolis. Le SRDEII est voté à l’unanimité.