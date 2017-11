[Tourisme] Après une bonne saison 2017, la Région lance son plan de bataille 2018

Le secteur touristique retrouve le sourire cette année après une mauvaise passe marquée par les attentats de Nice. Le président de la région Paca, Renaud Muselier, profite de ces bonnes nouvelles pour présenter sa nouvelle stratégie pour continuer dʼattirer les visiteurs français et étrangers.

« J’avais fixé des objectifs ambitieux au début de l’année : une croissance de 4 % de l’activité touristique en région pour 2017 et le retour des clientèles internationales. Ces deux objectifs sont dépassés avec un cœur de saison clairement réussi et de bons indicateurs pour le dernier trimestre 2017 », sʼest félicité le 7 novembre, le président du conseil régional Paca, Renaud Muselier, lors de la présentation des derniers chiffres de la fréquentation touristique. Après une baisse de 3,4 % des nuitées en 2016, notamment due aux attentats terroristes de Nice, les neuf premiers mois de 2017 retrouvent la croissance avec 18,8 millions de visiteurs (+ 4,5 %).

Cette bonne santé du secteur a largement été soutenue par le retour de la clientèle étrangère avec une hausse globale de 5,5 %. Les Russes (+22 %), les Sud-Américains (+17 %) et les Chinois (+10%) ont été les plus prompts à revenir dans la région même si les Américains (+7 %) sont également de retour. Ces bons résultats ont servi de préambule à Renaud Muselier qui, en tant que président du Comité Régional du Tourisme (CRT), a présenté son plan dʼactions pour lʼannée à venir devant un parterre de 300 professionnels du tourisme régional.

« Face à la concurrence accrue d’autres territoires, nous devons faire ensemble ce que nous ne pouvons pas faire seuls pour augmenter la notoriété de nos destinations », prévient Loïc Chovelon, le directeur du CRT Paca. Il fait notamment référence à la concurrence dʼautres pays du bassin méditerranéens comme lʼEspagne, la Croatie ou même du Portugal qui séduit de plus en plus. Alors, le jeu collectif du secteur touristique régional doit sʼarticuler autour de ses trois marques phares : Provence, Côte dʼAzur et Alpes. Cette dernière est dʼailleurs toujours en cours dʼélaboration en partenariat avec les professionnels de la montagne. Elle doit voir le jour au début de lʼannée 2018. En attendant, le CRT Paca a défini trois axes stratégiques pour redynamiser lʼéconomie touristique régionale : attractivité des destinations, compétitivité des entreprises et innovation.

Appels à projets et outils de promotion

La stratégie de marque définie par la Région doit permettre de mettre en valeur ses trois pôles touristiques : Provence, Côte dʼAzur et Alpes. Chacune de ses entités bénéficiera dʼun accompagnement sur mesure notamment au travers dʼopérations de promotion à lʼinternational et avec la création de portails internet dédiés. Pour soutenir le secteur, la Région prévoit dʼaccompagner les entreprises dans leur développement notamment par un soutien financier à lʼhébergement et la mise à disposition dʼoutil dʼingénierie financière.

En mai dernier, elle a par exemple lancé lʼappel à projets tourisme et culture qui propose un financement de 30 000 euros pour un projet de produit ou de services innovants porté par un consortium dʼacteurs du secteur. Pour la montagne, le CRT compte sur les contrats « stations de demain » qui engage 10 millions d’euros par an pendant cinq ans pour soutenir les stations de sports d’hiver. Les congrès et salons professionnels sont une cible privilégiée pour la région qui sʼappuie sur le programme ACE (Attract Congresses and Events) pour les attirer. Ici aussi, un appel à projets « conquête des grands événements » prévoit un financement de 100 000 euros pour les organisateurs. Enfin, la formation notamment professionnelle apparaît comme le dernier levier de croissance. Les entreprises peinent encore à recruter du personnel qualifié avec un manque dʼattractivité des métiers. La région compte sur lʼapprentissage et des actions de promotion pour convaincre les jeunes de faire carrière dans le secteur.