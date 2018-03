[Questions de Politique] Saïd Ahamada (LaRem) : « Oui à la fusion Métropole-Département »

Le député LaRem de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada (photo JY Delattre) est le nouvel invité de notre émission « Questions de politique ». Il était lundi 26 mars dans notre studio, rue de la République, pour répondre à nos questions. Une rencontre à quelques jours de la réunion à Matignon, programmée le jeudi 29 mars, sur le thème de la Métropole Aix Marseille Provence, initiée avec deux autres députées LaRem, Jean-Marc Zulesi et Anne-Laurence Petel.

Dans « Questions de politique » Saïd Ahamada affirme notamment être favorable à une fusion entre le Département et la Métropole (extrait ci-dessous). Un autre député LaRem, Jean-Marc Zulesi, s’est également prononcé en faveur du rapprochement du Département et de la Métropole, militant aussi pour un scrutin de liste et des compétences de proximité redonnées aux communes (Le Digest Hebdo n°56).

Et rendez-vous vendredi pour la totalité de « Questions de politique ». Saïd Ahamada y revient sur son engagement en politique, sa réflexion sur la nécessité d’amender la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille), en revenant sur l’existence des mairies de secteurs à Marseille. Autres sujets chers au député des quartiers nord : l’expérimentation des emplois francs, la pollution portuaire ou encore les municipales de 2020.